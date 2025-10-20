Karşılaşma, 22 Ekim Salı günü saat 19.00’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Kırmızı-yeşilliler, taraftarının da desteğiyle bu sezonki çıkışını sürdürmek ve dördüncü galibiyetini almak istiyor.

Sezona üçte üçle başlayan Endo Karşıyaka, rakiplerine set vermeden aldığı galibiyetlerle dikkat çekiyor. Teknik ekibin hedefi, sahasında kayıpsız devam etmek ve ilk devreyi zirvede tamamlamak.

Rakip Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyet arıyor

Manisa temsilcisi ise lige istikrarsız bir başlangıç yaptı. İlk haftalarda beklenen performansı gösteremeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, güçlü rakibi karşısında deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Altınordu da sahne alıyor

Aynı grupta yer alan diğer İzmir temsilcisi Altınordu, haftanın bir diğer önemli maçında saat 16.00’da İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u (İBB Spor) konuk edecek.

Ligde 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertliler, kendi seyircisi önünde çıkışa geçmek istiyor. Teknik heyet, genç kadroyla sezona başladıklarını ancak takımın ritmini bulmaya başladığını belirtti.

Haftanın diğer maçı: Denizli BŞB – Bodrum Bld Bodrumspor

Aynı grupta haftanın bir diğer karşılaşmasında Denizli Büyükşehir Belediyespor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor’u ağırlayacak. Bu mücadele de saat 19.00’da başlayacak.

Her iki ekip de ilk haftalarda dalgalı bir performans sergilese de bu maç, orta sıralar açısından büyük önem taşıyor.

Endo Karşıyaka’nın hedefi açık: Şampiyonluk

Karşıyaka ekibi, uzun yıllardır Süper Lig hasreti çekiyor. Bu sezon yapılan transferlerle güçlenen kadro, hem teknik hem fiziksel olarak rakiplerine üstünlük kurdu.

Karşıyaka cephesi, iç saha avantajını değerlendirip seriyi sürdürmeyi ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.