Son Mühür / Yiğit Uzun- Bornova’nın Mustafa Kemal Caddesi ile 152 Sokak arasında kalan bölgesinde, 1,5 ay önce İZSU tarafından başlatılan altyapı kazısı geçen hafta tamamlanmasına rağmen yollar hala yenilenmedi. Süvari Caddesi’nden başlayan çalışma 152 Sokak’ta bitti, ancak Bornova Belediyesi kazılan yolları düzeltmeden bölgeden çekildi.

“Toz duman içinde yaşıyoruz”

Kazı sonrası yolların tamir edilmemesi nedeniyle bölge toz içinde kaldı. Esnaflar ve apartman sakinleri, günlerdir pencere açamadıklarını belirterek şikayet etti. Bir esnaf, “Kazı bitti ama yolları kimse yapmadı. Tozdan, çamurdan geçilmiyor. Belediye araçları bir kez bile temizlemeye gelmedi” diyerek duruma tepki gösterdi.

Okul önünde dubalar kaldırıldı, kaldırım otoparka döndü

Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu önündeki kaldırım yenileme çalışmaları sırasında araç girişini engelleyen dubalar söküldü, ancak yeniden yerleştirilmedi. Bu yüzden sürücüler kaldırımları otopark olarak kullanıyor.

Esnafların anlattığına göre geçtiğimiz hafta okul çıkışında bir öğrenci, kaldırıma park eden bir aracın altında kalıyordu.

“Araba bir anda geri geri geldi, çocuk son anda kurtuldu. Eğer o dubalar olsaydı, kaldırıma kimse giremezdi” diyen esnaflar, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Ergene Mahallesi’nde de tablo aynı: 200 metre yol bitmedi

Aynı mahalledeki Ergene Mahallesi 554 Sokak Pazar Sokağı’nda da çalışmalar sürüncemede kaldı.

İki haftadır süren yol çalışmasında sadece 200 metrelik kısım tamamlanamadı. Geçen hafta pazar kurulmadı, ancak buna rağmen yol hala bitirilmedi. Esnaflar, tentelerin söküldüğünü ve planlanan refüj ile ceplerin hala tamamlanmadığını belirtti.

“İki haftadır aynı yerde kazı yapıyorlar, 200 metre yolu bitiremediler. Ne refüj bitti ne cepler. Her gün toz, gürültü ve mağduriyet.”

Vatandaş isyan etti: “Yeter artık, çalışmayı bitirin”

Mahalle sakinleri ve esnaf, Bornova Belediyesi ve yüklenici firmaya seslenerek hem yolların onarılmasını hem de kaldırımlara yeniden dubaların dikilmesini istiyor.