Son Mühür- Ortaya atılan söylentiler üzerine sessizliğini bozan Karadere, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Yüzündeki şişliğin bir kavga sonucu oluşmadığını vurgulayan sporcu, durumun yalnızca sağlıkla ilgili olduğunu söyledi. Kendisini hedef alan yanlış paylaşımlardan rahatsız olduğunu ifade eden Karadere, “Yaşanan herhangi bir olay yok, bu tamamen sağlık kaynaklı bir durum” dedi.

“Benimle ilgili bir sorun, dış etken değil”

Sosyal medyada gündem olan iddialara açıklık getiren Nagihan Karadere, yaşadığı rahatsızlığın dışsal bir müdahaleyle ilgisi olmadığını vurguladı. “Bu durum tamamen benimle alakalı bir sağlık sorunu. İnsanlar görüntüyü yanlış yorumlamış” diyen Karadere, olayı kişisel bir mesele olarak değerlendirdi.

“Beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı”

Kendisini hedef alan “darp” söylentilerine sert çıkan Karadere, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sosyal medyada çıkan haberleri görünce şaşırdığını dile getiren sporcu, şu ifadeleri kullandı:



“Destekçilerim bana bazı haberleri attı, görünce inanamadım. ‘Nagihan Karadere bir olaya karıştı, yüzü morardı’ gibi başlıklar atılmış. Böyle bir şey yaşanmadı. Herhalde Survivor’daki karakterimden dolayı öyle düşünmüşler. O görüntü tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Nazar diyelim, sağlık diyelim ama beni dövebilecek insan daha anasının karnından doğmadı.”

Asılsız iddialara tepki

Nagihan Karadere, sosyal medyada yayılan söylentilerin kendisini üzdüğünü, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini belirtti. Ünlü sporcu, bundan sonraki paylaşımlarında takipçilerini yanlış anlamalara yol açmamak adına daha dikkatli olacağını da sözlerine ekledi.