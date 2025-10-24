Son Mühür - ABD’de “Emlak Kralı” olarak bilinen Adnan Şen’in, geçen ay Karayipler’in popüler tatil adalarından St. Barths’ta yürüttüğü lüks konut projesini denetlerken rahatsızlandığı bildirildi. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde Şen’in ambulans uçakla Miami’ye sevk edilerek acil ameliyata alındığını aktardı.

Miami’deki ameliyatın ardından iki haftalık tedavi sürecini tamamlayan Adnan Şen, eşi Begüm Şen ve oğlu Can ile birlikte Beverly Hills’teki evine döndü. Ancak evde dinlenme sürecinde yeni bir komplikasyon ortaya çıktı ve Şen’in önümüzdeki günlerde ikinci bir ameliyat geçireceği bildirildi. Haberde, Begüm Şen’in eşinin tedavi sürecinde sürekli yanında olduğu vurgulandı. Cankurt ise, “Ameliyatın başarılı geçmesini ve Şen’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını dilerim.” ifadelerini paylaştı.