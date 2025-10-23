Son Mühür/Merve Turan- Milli atlet ve Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Yüzündeki şişliğin fotoğrafını paylaşan Karadere, “Bana nazar değdi, şu halime bakın!” ifadelerini kullandı. Başarılı sporcu, atletizmde kazandığı madalyalar ve güçlü fiziğiyle tanınıyor.

Türkiye rekorunun sahibi milli atlet

2011 yılında 400 metre engelli kategorisinde 55.09 saniyelik derecesiyle Türkiye rekorunu kıran Nagihan Karadere, atletizm kariyerinde ülkeye önemli madalyalar kazandırdı. Survivor yarışmalarındaki performansıyla da geniş bir hayran kitlesi edinen Karadere, bu kez sosyal medyada yaşadığı sağlık endişesiyle gündeme geldi.

“Nazar yüzünden perişan oldum”

Karadere, yüzündeki şişliğin fotoğrafını paylaşarak takipçilerine seslendi:

“Arkadaşlar, beni hiç böyle görmediniz. Yüzümde inanılmaz bir şişlik var. Nazar değdi! En korktuğum şey nazar. Şu halime bakın, nazar yüzünden perişan oldum. Biraz okuyun, üfleyin beni. Benim okumam, üflemem yetmiyor.”

Survivor geri dönüşü merak konusu

Atletizmdeki başarıları kadar Survivor’daki hırslı kişiliğiyle de tanınan Karadere’nin, 2026 Survivor All Star kadrosunda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Ünlü sporcu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak takipçileri parkurlara dönmesini heyecanla bekliyor.

Zorluklara karşı pozitif mesaj

Karadere, kısa süre sonra İstanbul’daki Burhan Felek Spor Kompleksi’nden bir paylaşım daha yaptı. Fotoğrafın altına “Düşüysek kalkarız” notunu düşen milli atlet, yaşadığı zorluklara rağmen pozitif duruşunu koruduğunu gösterdi.