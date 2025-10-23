Son Mühür/ Merve Turan- İstanbul’un en işlek noktalarından Bağdat Caddesi’nde meydana gelen kazada, Helvacıoğlu ailesi kaldırımda yürürken bir aracın karıştığı çarpışma sonucu savrulan motosiklet, ünlü oyuncuya ve ailesine çarptı. Kaza sırasında eşi Ural Kaspar ve bebek Sora da olay yerindeydi.

“Adeta biçercesine vurdu”

Korkunç kazanın ardından yaşadıklarını anlatan Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.”

Bebeğini korumaya çalışırken yaralandı

Kazanın ardından başına aldığı darbeyle yaralanan oyuncu, bebeğini kucağında taşıdığını ve onu korumak isterken kendisinin yaralandığını belirtti.

“Sora kucağımdadaydı, onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.”

Eşi Ural Kaspar sakatlandı

Helvacıoğlu, açıklamasında eşinin de kazada yaralandığını ifade etti. Ural Kaspar’ın düşme sonucu sakatlık yaşadığını belirten oyuncu, “En büyük şükürümüz kızımızı koruyabilmiş olmamız” dedi.

“Trafik kurallarına uymamanın bedeli çok ağır”

Yaşadıkları olayın ardından trafikteki sorumsuzluğa dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.”

“Şükürler olsun, herkesin durumu iyi”

Kazanın hemen ardından açıklama yapan Ural Kaspar, “Şükürler olsun, herkesin durumu iyi” sözleriyle sevenlerini rahatlattı. Helvacıoğlu ve ailesinin tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.