Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde, bir itirafçının “Gazeteci Nagehan Alçı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun ile otelde görüştü” iddiasının haberleştirilmesine ilişkin olarak Nagehan Alçı sessizliğini bozdu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, söz konusu haberleri eleştirerek Nagehan Alçı ile görüştü. Alçı, görüşmede şunları ifade etti:

"Orası otel odası değil, görüşmelerde ofis olarak kullandıkları bir yerdi. 5-6 saat gittiğim yalan, en fazla 1-2 saat. Orada birçok kişiyle görüşülüyordu, başka insanlar da vardı. Ofis olarak sunulan yerin şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim ama hep ben gittiğimde orada bir hareket vardı. Hakikaten bir ofis ortamıydı orası, otel odası veya rezidans dairesi değildi''

''Ahlak dışı...''

''Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu.''