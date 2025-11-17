Son Mühür- Avrupa'nın suça karışan göçmenleri Türkiye'ye gönderiyor iddiaları bir kez daha gündemde.

''İsviçre, ülkesinde suç işleyen kaçakları Türkiye'ye gönderiyor. Talibanla anlaşma sağlandı, 12 suçlu Afgan, İstanbul'a getirilecek'' haberlerinin yayılmaya başlamasının ardından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

''Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında “Afgan, Iraklı ve Suriyeli suçlular Avrupa’dan uçaklarla Türkiye’ye gönderiliyor” iddiası tamamen dezenformasyondur.'' vurgusunun yapıldığı açıklamada,

''Türkiye’nin, üçüncü ülke vatandaşlarını başka ülkelerden kabul etmesine yönelik herhangi bir uygulaması yoktur. Suç kaydı bulunan ya da yasal ikamet hakkı olmayan yabancıların Türkiye’ye iadesi, mümkün değildir.'' hatırlatmasında bulunuldu.

Söz konusu haberler hakkında...



DMM'den yapılan açıklamada, Söz konusu dezenformasyon içerikli paylaşımlar hakkında, ilgili kurum tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur'' bilgisi paylaşıldı.

