Son Mühür - Süresiz nafaka ve uzun süren boşanma davaları gibi hassas konuları içeren yeni yargı paketinde sona gelindi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Adalet Bakanlığı, ödenmeyen nafakaların tahsilini düzenleyen Cebri İcra Kanunu taslağında önemli bir değişiklik yaptı.

1 Yıl ile sınırlı kalacak

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, mevcut uygulamada nafakasını ödemeyen borçlulara üç aya kadar tazyik hapsi verilebiliyor ve her ödenmeyen nafaka dönemi için bu ceza yeniden uygulanabiliyordu. Yeni taslak, bu tekrar uygulamaya sınırlama getiriyor. Toplam Süre Sınırı: Düzenlemeye göre, nafaka kararını yerine getirmeyen kişiye verilecek tazyik hapsinin toplam süresi, tek bir nafaka kararı için bir yılı geçemeyecek. İkinci Hapis Engeli: Borçlu hâlihazırda hapis cezasını çekerken, aynı dönemde oluşan yeni nafaka borçları için ikinci bir tazyik hapsi kararı verilemeyecek. Bu değişiklikle hem nafaka alacaklısının hakları korunacak hem de borçlu süresiz hapis tehdidi altında kalmayacak.

Süresiz nafaka ve boşanma süreçlerinde değişiklik

Taslakta, tazyik hapsi uygulanabilmesi için nafaka kararının kesinleşmiş olma şartının aranmayacağı vurgulandı. Buna göre, nafaka kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir aylık nafaka borcunun veya takip eden aylardan herhangi birinin ödenmemesi, yaptırım uygulanması için yeterli olacak. Paketin genel çerçevesinde ise, kadınların mağduriyetinin önlenmesi koşuluyla süresiz nafaka uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, boşanma süreçlerinin hızlandırılması ve aile arabuluculuğunun mevzuata dâhil edilmesi hedefleniyor. Yargı paketinin önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.