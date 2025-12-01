Son Mühür - Gazeteci Ahmet Hakan, CHP’nin 39. Kurultayı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu’na köşe yazısında yer verdi.

Hakan, bugünkü yazısında şu görüşü dile getirdi:

''Belirleyici olma ihtimali sıfır''

"Rol oynayabilmesi için şu üç güce sahip olması gerekir: BİR: Kurultay sonuçlarını belirleme gücü. İKİ: CHP örgütlerini harekete geçirme gücü. ÜÇ: Parti tabanını etkileme gücü.

Yaşadığımız deneyimler bize gösterdi ki: Kemal Kılıçdaroğlu, bu üç güçten de mahrum. Partide tek bir taşı bile oynatamıyor. / Partide tek bir ilçe örgütünde bile hükmü geçmiyor. / Cesaret edip kurultaylarda yönetime meydan okuyamıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin geleceğinde belirleyici olma ihtimali sıfır.

Peki Kemal Kılıçdaroğlu’nun hiçbir fonksiyonu yok mu yani? Olmaz olur mu? Şöyle bir fonksiyonu var: CHP’ye ve CHP yönetimine karşı olanlara... '13 yıl size genel başkanlık yapmış adam bile sizin yanlış yolda olduğunuzu söylüyor' deme fırsatı veriyor."