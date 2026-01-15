Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Bi Nevi Sahnede gerçekleşen Müzikolik gecesine konuk olan Serap Yağız müziğin hayatındaki yerini anlattı.

Muhteşem gece...

30 Mart 2023'de Müzikolik grubunu kuran Eray Bozkurt ve Emin Yeğinboy moderatörlüğünde başlayan gecede konuklar Serap Yağız'ı soru yağmuruna tuttu. Yağız, her soruya içtenlikle cevap verdi. Müziğin hayatına ortaokul yıllarında girdiğini, müzisyen bir aileden geldiğini annesinin ve babasının sesinin güzel olduğunu, kardeşinin de İzmir'de yaşadığını ve birçok grubun arkasında bateri çaldığını belirtti.

Dönüm noktası Moğollar...

Serap Yağız, müzik hayatının dönüm noktasının Moğollar grubu ile tanışması olduğunu vurguladı. Her akşam Taner Öngür ile konuştuklarını söyleyen Yağız bir de müjde verdi.

Serap Yağız ve Taner Özgür albümü '3 Derdim Var' 19 Mart'ta sınırlı sayıda LP olarak ve tüm dijital platformlarda yayımlanacak...

'Tiyatro Şarkıları' albümünde birçok sanatçı ile düet yapan ve müzik tarihine bir belge bırakan Yağız en keyifli düeti Cem Davran ve Erkan Can ile yaptığını ifade etti.

Büyülü bir ses...

Anadolu Rock formatında Türküleri yorumlayan Serap Yağız gelen isteği kırmayarak albümlerde okumadığı, Aşık Veysel'in Mecnunum Leylayı Gördüm türküsünü çıplak sesle söyleyerek konuklara unutulmaz bir an yaşattı.

Ödüller verildi...

Henüz çok genç olan sanatçının yolunun açık olmasını dileyen konuklara, Serap Yağız'ın müzik yolculuğu ile ilgili sorular soran Eray Bozkurt, doğru cevap verenlere günün anısına plak hediye etti.

Geceye katılan konuklardan iki kişi de yeni çıkacak '3 Derdim Var' albümünü kazanacak...

Serap Yağız kimdir?

Sivas'ın soğuğunda, içindeki müzik aşkı ile ısındı. Ortaokul yıllarında bağlama ile tanıştı. Lise yıllarından sonra, TRT Ankara Radyosu sınavını kazandı. Gençlik Korosu'nda görev aldı. Ali Asker'in vokalistliğini yaptı. Ankara'da bir konser sonrasında tanıştığı Cahit Berkay ve Taner Öngür müzik kariyerine yön verdi. İstanbul'a yerleşti. 2006 yılında bu buluşma ilk meyvesini vererek İlk albümünü çıkardı. 'Suların Uğultusu' sonra Taner Öngür bestelerinden oluşan 'Güneş Şarkıları' geldi. Kendisinin yazdığı ve bestelediği şarkılar da var. Mesaj veren şarkılar yapmayı seviyor. Muhalif duruşu var. Bugün iktidar değişse yeni bir parti gelse onu da eleştiririm dıyecek kadar cesur bir sanatçı... 'Tiyatro Şarkıları' çok sevildi birçok şarkıya klip çekildi. 19 Mart'ta '3 Derdim Var' geliyor.