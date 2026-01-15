İzmir’in Seferihisar ilçesinde, sokak ortasında dinlenen bir can dostun hayatı, bir kamyonet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu trajik bir şekilde son buldu. Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yol kenarında yatan köpeği ezip durmadan yoluna devam eden sürücü, mahalle sakinlerinin ve hayvanseverlerin büyük tepkisini çekti. 6142 Sokak üzerinde gerçekleşen bu feci kaza sonrası, 14 yaşındaki "Meks" isimli köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü arkasına bakmadan uzaklaştı

Edinilen bilgilere göre olay, İ.K. yönetimindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonetin sokak içerisinde seyretmesiyle başladı. Yol kenarında sakin bir şekilde yatan Meks, hızla gelen aracın altında kaldı. Kamyonet sürücüsü, köpeğin üzerinden geçmesine rağmen durmayarak ve yardım etme gereği duymadan bölgeden hızla uzaklaştı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan o anlar, yaşanan ihmalin boyutunu gözler önüne sererken, mahalle sakinleri sürücünün sergilediği bu duyarsızlığa isyan etti.

"14 yılım Meks ile beraber geçti"

Köpeğini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan sahibi Hasan Şahin, Meks ile olan bağını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şahin, "Gerçekten ben çok üzüldüm. Hayatımın üçte biri Meks ile beraber geçti, tam 14 yıl bitti. Şimdi bu durumu sıradan bir kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesi olarak görüyorum ve bunu asla hazmedemiyorum. Meks’i Seferihisar barınağından, 500 köpeğin arasında o mahzun haliyle, tek başına kulübesinde yatarken bulup sahiplenmiştim." sözleriyle yaşadığı acının büyüklüğünü dile getirdi.

Adalet arayışı sürüyor

Yaşanan bu acı kaybın peşini bırakmayacağını belirten Hasan Şahin, hukuk mücadelesi başlatacağını vurguladı. Sürücünün olay anındaki tutumunu eleştiren Şahin, "Şimdi Meks'imiz gitti ama onun ne kanı ne de çektiği bu büyük acı yerde kalmasın istiyorum. Görüntülerde de her şey çok açık; sürücü çarptıktan sonra bir kez bile arkasına bakmadan yoluna devam ediyor. Bu duyarsızlığın bir bedeli olmalı." diyerek yetkililere seslendi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken, bölgedeki hayvan hakları savunucuları da konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

