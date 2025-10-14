Son Mühür- İzmir’in en hareketli ve kültürel dokusu en zengin semti Alsancak, gelenekselleşen “Alsancak Şenliği”nin 19. buluşmasıyla yeniden hayat bulmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile İzmir Aşkına Derneği’nin güçlü iş birliğiyle hayata geçirilen bu kapsamlı etkinlik serisi, 15–17 Ekim 2025 tarihleri arasında üç gün boyunca tüm semti bir festival atmosferine taşıyacak.

Etkinliğin mimarlarından olan Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, 26 yıllık dernek geçmişleriyle 19. kez bu şenliği düzenlemenin onurunu yaşadıklarını belirtti. Olcay, "Semtimiz için faydalı projeler üretmeyi, bunu yaparken geniş bir kitleye ulaşmayı çok önemsiyoruz. Bu tamamen menfaatsiz bir gönüllülük eseri. Her yıl yeniliklerle donattığımız şenliğimiz, adeta bir karnavalı andıracak; Alsancak’ın sokakları birbirinden canlı görüntülere sahne olacak," ifadelerini kullandı. Olcay, temel amaçlarının zorlu günlerden geçen İzmirlilere moral vermek ve Alsancak’ın sosyal hayatına hareket katmak olduğunu sözlerine ekledi. Dernek Başkanı, şenliğin gelecek yıllarda daha da büyüyeceğini vurguladı.

Derneklerden Alsancak’ın kadim kültürüne vurgu

Şenliğin paydaşlarından İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç de etkinliğe katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Güleç, dernek olarak sevgi, saygı ve bağlılık temaları etrafında Alsancak’ın köklü kültürünü yaşatma misyonunu üstlendiklerini belirtti. Özellikle genç bir ekiple Alsancak’ın sosyal ve eğlenceli yaşamına önemli katkılar sağladıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

Güleç, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin bu vesileyle yeniden canlanması amacıyla tüm ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti. Tüm paydaşların tek ortak amacının, İzmir’in ve bilhassa Alsancak’ın sahip olduğu kültürel zenginlikleri canlı tutmak ve bu değerleri kente hatırlatmak olduğunun altını çizdi.

Sanat, lezzet ve eğlenceye davet

İzmir’in çok sesli yapısını, dayanışma ruhunu ve sanatla iç içe geçmiş yaşam tarzını bir kez daha gözler önüne serecek olan 19. Alsancak Şenliği'ne sayılı günler kala tüm İzmirliler davet edildi. Müzik dinletileri, sanatsal gösteriler, spor aktiviteleri, yöresel lezzetler ve kesintisiz eğlencenin bir araya geleceği bu özel etkinlik günlerinde, İzmir’in kalbi Alsancak’ta büyük bir yoğunluk ve ilgi bekleniyor. Semt sakinleri ve çevre ilçelerden gelecek misafirler, Alsancak’ın enerjisine ortak olmaya çağrılıyor.