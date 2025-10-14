Çeşme Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, kısa süre önce göreve başlayan Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu'nu makamında ziyaret ederek, yeni Başkan Mehmet Sarısaç’a tebrik ve başarı dileklerini iletti. Gerçekleşen bu önemli buluşmada, Kent Konseyi, kulübün gelecekteki çalışmalarında her türlü desteği sunmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, ziyaret esnasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Güler, Çeşme Belediyespor’un salt bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, ilçenin toplumsal dayanışma ruhunu ve gençlere yönelik vizyonunu temsil eden kilit bir kurum olduğunu vurguladı. Dr. Güler, Çeşme'nin marka değerinden ticari olarak fayda sağlayan tüm işletme ve firmalara seslenerek, "Çeşme markasının geleceğini inşa edecek olan gençlerimize sahip çıkılmalıdır. Bu sorumluluk bilinciyle, Çeşme Belediyespor’a hiçbir karşılık beklemeksizin destek sağlanması en büyük çağrımızdır," dedi.

Sürdürülebilir finansal model ve spor turizmi hamlesi

Ziyaretin önemli gündem maddelerinden biri de kulübün finansal geleceği oldu. Kent Konseyi yetkilileri, Çeşme Belediyespor’un başarısının sürekliliği için kalıcı bir mali yapının şart olduğunu belirtti ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturulmasının hayati önem taşıdığına işaret etti.

Ayrıca, Çeşme Kent Konseyi’nin uluslararası alanda önemli bir projeyi hayata geçirmek üzere ilk adımları attığı açıklandı. Konseyin girişimleriyle, uzun yıllardır Kuşadası'nı tercih eden Almanya'dan gelen U16 ve U17 Gençlik Spor Takımları’nın 2026 yılındaki kampları için Çeşme’ye yönlendirilmesi hedefleniyor.

Başkan Sarısaç: "Birlikte daha güçlü bir geleceğe"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çeşme Belediyespor Başkanı Mehmet Sarısaç, Kent Konseyi’nin kendilerine sunduğu destek iradesinin moral verici olduğunu ifade etti. Sarısaç, "Yürüttüğümüz çeşitli spor branşlarındaki faaliyetlerimizde Kent Konseyi’nin yanımızda durması bizi son derece mutlu etti. Çeşme’nin spor potansiyelini daha da yükseltmek ve geleceğe daha güçlü taşımak adına omuz omuza çalışacağız," şeklinde konuştu.