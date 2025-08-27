Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye’nin sevilen gülmece, genç ve çocuk edebiyatı yazarı Muzaffer İzgü, 26 Ağustos 2017’de 84 yaşında hayata veda etmesinin 8. yıl dönümünde, İzmir’in Foça ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikle anıldı. Foça Surdibi Dosthane Kafe’de gerçekleşen anma programına, İzgü’nün dostları, okurları ve Foçalılar katıldı. Etkinlikte, karikatürist ve mizah yazarı Cihan Demirci ile şair ve yazar Hüseyin Yurttaş, İzgü’nün yaşam öyküsünü, eserlerini ve anılarını paylaşarak usta yazarı yâd etti. Anma etkinliğinde, Muzaffer İzgü’nün hayatından kesitler ve eserlerinden örneklerin yer aldığı bir sunum gösterildi. Sunumda, yazarın çeşitli etkinliklerde çekilmiş fotoğrafları da katılımcılarla paylaşıldı. Cihan Demirci ve Hüseyin Yurttaş, İzgü ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde katıldıkları söyleşi ve imza günlerinden anılar aktarırken, yazarın mizah anlayışına, çocuklara verdiği değere ve yazma tutkusuna vurgu yaptı.

Zor şartlardan kütüphaneye oradan da okuyuculara ulaşan yolculuk

Cihan Demirci, İzgü’nün yazma serüveninin zorlu ama ilham verici başlangıcını anlattı. Yoksulluk içinde geçen çocukluğunda, bir arkadaşının tavsiyesiyle yağmurlu bir günde sığındığı kütüphanede kitaplarla tanışan İzgü’nün, bu deneyimle yazma tutkusunu keşfettiğini belirtti. Demirci, İzgü’nün azmini şu sözlerle ifade etti: “Muzaffer İzgü, inatçı bir yazardı. Akbaba Dergisi’ne gönderdiği 42 öyküsü yayınlanmamıştı ama o vazgeçmedi. Derginin yöneticisi Yusuf Ziya Ortaç’a telgraf çekerek, ‘Biliniz ki o derginin kadrosuna girinceye dek, posta İzgü’den Ortaç adına çalışacaktır’ dedi. Bu azmin sonucunda, 26 Ağustos 1964’te ‘Resmi Hizmete Mahsustur’ öyküsü Akbaba’da yayınlandı. Tesadüfe bakın ki, İzgü’nün vefatı da bir 26 Ağustos gününe denk geldi.” Demirci, İzgü’nün Adana’daki çocukluğunda babasının yaptığı ilk gecekonduyu, Aydın ve Kuşadası’na olan tutkusunu ve çocuk kitaplarına verdiği önemi de vurguladı.

Ünlü yazarın pek bilinmeyen anıları etkinlikte paylaşıldı

Hüseyin Yurttaş ise İzgü ile geçirdiği yıllardan renkli anılar paylaştı. Demokrat İzmir Gazetesi’nde başlayan dostluklarının uzun yıllar devam ettiğini belirten Yurttaş, İzgü’nün dakikliği ve neşeli kişiliğiyle her zaman hatırlanacağını söyledi. Yurttaş, Gaziantep’te katıldıkları bir etkinlikte yaşadıkları eğlenceli bir anıyı şöyle anlattı: “Söyleşi için Gaziantep’e gidiyorduk. Bize tahsis edilen araçla şehre yaklaştığımızı sanırken, yol bir türlü bitmiyordu. Meğer 30 kilometre fazladan gitmişiz! Şoföre sorduğumuzda, muavin yöre ağzıyla, ‘Ben fark ettim ama şoför kızışır diye söylemedim’ dedi. Muzaffer Abi ile bu anıya çok gülmüştük.”

Muzaffer İzgü Türk edebiyatında unutulmayacak izler bıraktı

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve İzgü’ye dair anılarını paylaşmasıyla sona erdi. Muzaffer İzgü’nün eserleri ve mizah anlayışıyla Türk edebiyatında bıraktığı derin iz, Foça’daki bu anlamlı buluşmada bir kez daha hatırlandı. Yazarın çocuklara ve gençlere yönelik eserleriyle nesilleri etkilemeye devam ettiği vurgulandı.