Son Mühür- İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutuklu yargılandığı İZBETON merkezli kooperatif soruşturması AK Partili Hakan Yıldız’la CHP’li Murat Bakan’ı karşı karşıya getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, kendisini kooperatif sürecinin baş mimarı olarak nitelendiren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız hakkında yargı süreci başlatacağını duyurmuştu.

Bakan’ın hamlesine Yıldız’dan yanıt gecikmedi.

‘’Sayın Murat Bakan beni savcılığa vermekle tehdit ediyormuş!’’ diyen Hakan Yıldız,

‘’Hiç sorun değil… İnsanların meşru işi olmazsa gayrimeşru işleri olur. Çok şükür biz işin o tarafında değiliz. Ama belli ki sizde bu bir alışkanlık olmuş. Daha önce de ortağınız olduğu iddia edilen ve şu an cezaevinde bulunan Heval Savaş ile birlikte, önceki dönem Büyükşehir Grup Başkanvekilimiz Özgür Hızal’ı “İZBETON” iddiaları üzerinden savcılığa vermiştiniz.

Tek bir mağdurla konuştunuz mu?

Biz net bir şekilde soruyoruz!

Kooperatif sürecinin neresindesiniz?

Baştan beri bu sistemin hamiliğini yapmadınız mı?

Açılışlarında boy göstermediniz mi?

Biz “bu iş yanlıştır” dediğimizde en önde siz savunmadınız mı?

Şimdi çıkıp tek bir kooperatif mağduruyla konuştunuz mu? Genel Başkanınıza bu işin gerçeklerini anlattınız mı? Yoksa siz, “Genel Başkan devirmeyle, belediye başkan adayları belirlemeyle, İstanbul’la iyi geçinmekle meşguldüm, kusura bakmayın İzmir’i unuttum” mu diyorsunuz? Gelip size de anlatırız yapılan işlerin yanlışlığını ki eminim siz bizden daha iyi biliyorsunuz yanlış işleri...

İki dönemdir İzmir milletvekili olarak görev yapıyorsunuz. Sizin partinizin yönettiği Büyükşehir’e güvenen vatandaş ev sahibi olmak istedi, ama bugün ortada ne evleri var ne de paraları. 3 bin İzmirli mağdur edildi.

Gerçekler keyfinizi kaçırmış olabilir Sayın Bakan. Ama unutmayın: Bu işleri, sizin hamiliğinizde görev yapan Heval Savaş ve kurduğu sistem yüzünden 3 bin İzmirli hem parasını kaybetti hem de ev hayallerini yitirdi.

Siz benimle uğraşmayı seçmişsiniz. Ben ise sorumluluk sahibi bir siyasetçi olarak doğruları söylemeye devam edeceğim.’’ Mesajı verdi.

Murat Bakan ne demişti?

Hakan Yıldız’ın Murat Bakan'ı "kooperatif skandalının baş mimarı" olarak nitelendirerek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de "yanlış bilgilendirildiği" iddiasının ardından Bakan, bu iddialara yanıt olarak, Hakan Yıldız'ın kendisini hedef alan açıklamalarını "yalan, iftira ve karalama" olarak nitelendirmişti.

Murat Bakan, Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.