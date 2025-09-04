Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi’nin, engelli bireylerin sosyalleşmesi ve hayata katılımına destek sağlayan Konak Engelsiz Yaşam Köyü, özel ihtiyaçlı bireyler ve ailelerinin yanında yer aldı. Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve Koruma Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Niyazi Ersoy Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, barındırdığı yaşam hikâyeleriyle dikkat çekti. Yenişehir’deki yerleşkesinde onlarca özel öğrencinin hayatına dokunan merkez, en büyük öğrencisi 53 yaşındaki Ali Ekber Bulut’un azim dolu hikâyesiyle öne çıktı.

Serebral palsi ve hafif görme engeli bulunan Ali Ekber, atölyelerdeki başarısı, bireysel eğitimlerdeki ilerlemesi ve arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağlarla umut verici bir örnek haline geldi.

Yarım asırlık mücadele

1971 doğumlu Ali Ekber’in engeli, çocukluk yıllarındaki geç oturma, geç yürüme ve geç konuşma belirtileriyle fark edildi. Annesi Meryem Bulut, doğduğu günden itibaren bir an olsun yanından ayrılmadığı oğlu için yıllar süren zorlu bir mücadele verdi. Ancak bu süreçte kendi sağlığını da kaybetti. Romatoid artrit teşhisi konulan anne Bulut, tedavi için uzun süre hastanelerde kaldı.

Eğitim arayışı hiç bitmeyen Meryem Bulut, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Yürümesi geç oldu, konuşması hâlâ tam değil. 3 yaşında oturmaya başladı, 7 yaşında yürüdü. Uygun eğitim kurumu bulmak için 20 yıl uğraştım. Ankara’ya, İstanbul’a gittim. İkamet şartı yüzünden olmadı. İzmir’de de birçok yer kabul etmedi. Bu süreçte rahatsızlandım ama iyileşir iyileşmez tekrar aramaya başladım. Sonunda burayı buldum.”

Mutluluğu Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nde buldu

Konak Engelsiz Yaşam Köyü’nün ilk öğrencilerinden olan Ali Ekber, yaşı ileri olsa da çocuk yüreği ve bitmeyen enerjisiyle hem öğretmenlerinin hem arkadaşlarının sevgisini kazandı. Burada aldığı eğitim, onun fiziksel dengesini geliştirdi, kendini ifade etme becerisini güçlendirdi.

Anne Meryem Bulut, oğlunun değişimini şu sözlerle aktardı:

“Sabah buraya getiriyorum. Bireysel dersi varsa ona giriyor, yoksa atölyelerde çalışıyor. Öğretmenleri yeteneklerine göre yönlendiriyor, Allah razı olsun. Konuşması, kendini ifade etmesi çok ilerledi. Evde öğrendiklerini bize gösteriyor, burada yaptıklarını anlatıyor. Onun mutluluğu bize de yansıyor. Hayatımız hep zorluklarla geçti ama burada huzur bulduk. Emeği geçen herkese minnettarız.”

Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Ali Ekber gibi özel bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, ailelerine moral ve destek sunmaya devam etti.