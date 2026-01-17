Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’ne bağlı Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde karne törenleri düzenlendi. Kent genelinde hizmet veren 10 merkezde, 27 sınıfta eğitim alan toplam 292 çocuk karne aldı. Bu yıl ilk kez oyun evlerine başlayan çocuklar, ilk karne heyecanını yaşadı.

Etkinlikler ve sergilerle karne sevinci

Karne günü kapsamında öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikler ve hediyeler çocuklara sunuldu. Çocukların dönem boyunca yaptığı resim ve çalışmalar sınıflarda sergilendi. Minikler, aileleriyle birlikte sergileri gezdi. Özellikle annelerin katılımıyla düzenlenen etkinlikler, törende duygusal anlara sahne oldu.

Başkan Mutlu: fırsat eşitliği temel ilkemiz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, karne alan çocukları kutladı. Mutlu, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin özel okullarla eşdeğer nitelikte hizmet sunduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, çocuklar için tatil sürecinde de etkinlikler hazırlandığını belirterek, belediyenin her koşulda çocukların yanında olduğunu ifade etti.

Oyun evlerinde eğitim alan çocukların velileri, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Velilerden Mahfuza Karaca, oyun evlerinde bir aile ortamı bulunduğunu belirtti. Karaca, çocukların gelişimine önemli katkı sağlandığını, özellikle ev hanımları için büyük bir destek sunulduğunu ifade etti.

“Eğitimden çok memnunuz”

Kızının iki yıldır Mutlu Çocuklar Oyun Evi’ne devam ettiğini belirten Şehriban Maran, verilen eğitimden memnuniyet duyduklarını söyledi. Maran, çocukların özgüven kazandığını ve sosyal çevrelerinin güçlendiğini ifade etti.

Oğlunu bu yıl oyun evine kaydettirdiğini belirten Sümbe Şimşek, kısa sürede önemli gelişim gözlendiğini aktardı. İngilizce ve yoga gibi derslerin verildiğini belirten Şimşek, sunulan eğitim imkanlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu kaydetti.

Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi velisi Filiz Çolak, sosyal aktivitelerin güçlü olduğunu, düzen, temizlik ve güvenlik konularında yüksek standart sağlandığını söyledi. Çolak, çocuğunun özgüveninde belirgin artış yaşandığını ifade etti.

Velilerden Ece Düşener, oyun evine başladıktan sonra çocuğunun sosyal gelişiminde belirgin ilerleme kaydedildiğini dile getirdi. Düşener, öğretmenlerin desteğiyle çocuğunun daha girişken, özgüvenli ve kendine güvenen bir birey olarak gelişimini sürdürdüğünü belirtti.