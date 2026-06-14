Son Mühür / Atakan Başpehlivan İktidara yakın tarzıyla kamuoyunda bilinen gazeteci Zafer Şahin, son günlerde CHP’de yaşanan iç karışıklığın medya kuruluşlarında abartılı bir şekilde yer almasını eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Zafer Şahin: CHP’de ne yapıyorlar tam olarak?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olan bitenin medyada çok süslü ifadelerle anlatıldığını savunan gazeteci Zafer Şahin, “CHP’de olan biteni medyamız o kadar süslü ifadelerle anlatıyor ki etkilenmemek mümkün değil. CHP’de strateji savaşları, neyin stratejisi kardeşim?

Ne yapıyorlar tam olarak? İnsanlığın kaderini değiştirecek bir buluşa imza atmaya mı hazırlanıyorlar? Siyaset biliminde çığır açacak bir kuram-tez mi geliştirmişler ya da siyaset tarihine geçecek bir hamle mi yapacaklar?” şeklinde konuştu.

“Bıktık bu CHP magazininden”

Öte yandan, CHP’de mutlak butlan sürecinin ardından başlayan kavganın koltuk kavgası olduğun net bir şekilde vurgulayan Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Altı-üstü koltuk kavgası yapıyorlar. Bu kadar önem atfetmeye, dünyanın ve Türkiye’nin tek meselesi gibi anlatmaya, konuşmaya gerek yok CHP’nin Grup Başkanvekilinin kim olacağıyla ismi geçenler ve bunu konuşanlar dışında kimsenin ilgilendiği yok. Bıktık bu CHP magazininden."