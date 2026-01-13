AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgedeki etnik kökenlerin sarsılmaz bir bağla birbirine tutunması gerektiğini ifade ederek, Türk, Kürt ve Arap halkları arasındaki kadim kardeşliğin her türlü provokasyondan korunması talimatını verdi.

Bölgesel güvenlik ve stratejik adımlar masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir araya gelen AK Parti kurmayları, dünkü MYK toplantısında dış politika ve milli güvenlik konularını mercek altına aldı. Toplantının ana gündem maddelerini komşu Suriye’de yaşanan son askeri ve siyasi hareketlilik ile Türkiye’nin kararlılıkla sürdürdüğü ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonu oluşturdu. Erdoğan, sınır hattında ve ötesinde Türkiye’nin bekasını doğrudan ya da dolaylı olarak tehdit edebilecek her türlü senaryoya karşı tüm koruyucu tedbirlerin eksiksiz bir şekilde devreye alındığını ifade etti.

Halep’in terörden arındırılması barışın anahtarı

Suriye’nin kuzeyindeki istikrar arayışlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep bölgesinin terör örgütü YPG unsurlarından tamamen temizlenmiş olmasını stratejik bir dönüm noktası olarak tanımladı. Bu gelişmenin, sadece bölge halkı için değil, Suriye genelinde kalıcı huzurun, toplumsal barışın ve güven ortamının yeniden inşası için hayati bir kazanım teşkil ettiğini belirtti. Terör örgütünün Suriye kolu tarafından öne sürülen mantıksız ve maksimalist dayatmalara rağmen, Suriye hükümetinin daha kucaklayıcı ve geniş perspektifli bir siyaset izlemesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, bu tavrın korunmasının Suriye halkının geleceği açısından en hayırlı yol olacağını kaydetti.

Kardeşlik hukuku ve sosyal hassasiyet mesajı

Toplantıda toplumsal dayanışma ve komşuluk ilişkileri üzerine önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge halklarının arasına nifak tohumları ekilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Türkler, Araplar ve Kürtler arasındaki tarihsel kardeşlik bağlarının bozulmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, mevcut sürecin yüksek bir hassasiyetle yönetilmesi gerektiğini ifade etti. Olası tahriklere ve fitne odaklarına karşı her kesimin uyanık olması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin birleştirici gücünün bu hassasiyette yattığını dile getirdi.

10 Mart mutabakatı için tarihi fırsat kapıda

Halep’te yaşanan yeni dinamiklerin diplomatik bir zemine evrilmesi gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı, mevcut durumun 10 Mart Mutabakatı’nın hayata geçirilmesi için eşsiz bir imkan sunduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu mutabakatın gereklerini yerine getirmek ve bölgeyi çatışma sarmalından kurtarmak adına yürüttüğü diplomatik trafiği kararlılıkla devam ettireceğinin altını çizdi. Ankara’nın çözüm odaklı yaklaşımının, bölgedeki tüm aktörler için istikrarlı bir gelecek vaat ettiğini belirterek toplantıdaki değerlendirmelerini tamamladı.