Mutfaklarda sıkça kullanılan elma sirkesi, çoğu zaman yalnızca salatalara eklenen bir ürün olarak görülüyor. Ancak uzmanlara göre doğru ve bilinçli kullanıldığında elma sirkesi, hem sağlık hem de temizlik alanında hayatı kolaylaştıran doğal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Sindirimi destekleyici etkisiyle öne çıkıyor

Uzman değerlendirmelerine göre yemeklerden sonra az miktarda sulandırılarak tüketilen elma sirkesi, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Bu kullanımın özellikle şişkinlik ve hazımsızlık şikâyetlerinin azalmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Ağır yemeklerin ardından tercih edilebileceği ifade ediliyor.

Bağışıklık sistemine destek sağlayabiliyor

Doğal fermantasyonla üretilen elma sirkesinin içerdiği asetik asit sayesinde bakterilere karşı koruyucu etki gösterebildiği aktarılıyor. Uzmanlar, özellikle soğuk algınlığı dönemlerinde düzenli fakat ölçülü kullanımın bağışıklık sistemini destekleyebileceğine dikkat çekiyor.

Ev temizliğinde kimyasallara alternatif oluyor

Elma sirkesi, mutfak ve banyoda doğal bir temizleyici olarak da kullanılıyor. Kireç lekeleri, cam yüzeyler ve kötü kokular üzerinde etkili olduğu belirtilen sirke, kimyasal temizlik ürünlerine alternatif arayanların ilk tercihlerinden biri olarak gösteriliyor.

Saç ve cilt bakımında tercih ediliyor

Sirke ile hazırlanan durulama suyunun saç derisindeki kalıntıların arınmasına yardımcı olabildiği, saçlara ise doğal bir parlaklık kazandırabildiği ifade ediliyor. Cilt bakımında ise elma sirkesinin seyreltilerek kullanıldığında yağ dengesini destekleyici etkiler gösterebildiği aktarılıyor.

Gıda israfının önüne geçilmesine katkı sağlıyor

Sebze ve meyvelerin sirkeli suda bekletilmesinin, yüzeydeki kalıntıların temizlenmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Bu yöntemle ürünlerin daha uzun süre taze kalabildiği, böylece hijyenin arttığı ve gıda israfının azaltılabildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar aşırı kullanıma karşı uyarıyor

Uzmanlar, elma sirkesinin doğal bir ürün olmasına rağmen doğrudan ve aşırı tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Mutlaka sulandırılarak kullanılması gerektiği belirtilirken, mide rahatsızlığı bulunan kişilerin doktora danışmadan tüketmemesi öneriliyor.