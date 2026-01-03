TGC Yönetim Kurulu, Erdoğan Varol'un vefatının ardından yayımladığı taziye mesajında, "Değerli meslektaşımız Erdoğan Varol'u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, editör ve yönetici olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Erdoğan Varol'un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Basın camiası, geride bıraktığı önemli hizmetlerle anılan usta kalemi son yolculuğuna uğurlamaya hazırlanıyor.

Cenaze Töreni Hıdırlık Camisi'nde

Erdoğan Varol için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşti. Usta gazeteci, 4 Ocak 2026 Pazar günü (yarın) İzmir'in Seferihisar ilçesinde toprağa verilecek. Cenaze namazı, Seferihisar Hıdırlık Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Törenin ardından Varol'un naaşı, Kavakdere Köyü Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek. Törene basın dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

Erdoğan Varol Kimdir?

1944 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Erdoğan Varol, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Mesleğe 1968 yılında Ankara'da Ulus Gazetesi'nde stajyer muhabir olarak adım attı.

Kariyerinin önemli bir bölümünü TRT çatısı altında geçiren Varol'un mesleki kilometre taşları şöyle:

1970-1987: TRT Mersin Çukurova Radyosu, TRT Adana Çukurova Bölge Haber Müdürlüğü ve TRT Adana Televizyonu'nda program yapımcılığı, muhabirlik ve spikerlik yaptı.

1975: TRT Diyarbakır Televizyonu'nun kuruluşunda aktif görev aldı ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu üyeleri arasında bulundu.

1978-1988: Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüttü.

1989: TRT İstanbul Televizyonu'nda "Gün Başlıyor" programının sorumluluğunu üstlendi.

TRT sonrasında İstanbul Belediyesi'nin kurduğu BRT ile Kanal D ve HBB televizyonlarında Haber Yönetmenliği yapan Varol, 1995-2001 yılları arasında çeşitli sektör dergilerinde Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. 2005 yılında TRT'den emekli olan Erdoğan Varol, evli ve bir çocuk babasıydı.