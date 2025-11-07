İstanbul Bahçelievler'deki Yenibosna Cuma Pazarı'nda geçtiğimiz hafta kaydedilen ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran hileli satış vakası, idari cezaların ardından adli sürece taşındı. Müşterinin dikkatle seçtiği ürünleri gizlice daha düşük kalitedeki ürünlerle değiştirdiği cep telefonu kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan olayla ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, re'sen soruşturma başlattığını duyurdu. Pazarcının bu etik dışı eylemi, Türk Ceza Kanunu kapsamında "ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık" suçu kapsamında değerlendiriliyor.

Zabıtadan anında müdahale: Tezgah kapandı, ceza kesildi

Görüntülerin kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşarak büyük tepki çekmesi üzerine, Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri vakit kaybetmeksizin harekete geçti. Yapılan detaylı incelemelerde, vatandaşları aldatarak hileli satış yaptığı kesinleşen pazarcının ticari tezgâhı, bir hafta süreyle faaliyetten men edildi. Satıcıya, uygulanan idari tedbirlerin yanında, caydırıcılık maksatlı 3 bin 541 lira tutarında idari para cezası da kesildi. Zabıta ekipleri, bu haftaki pazar gününde ise, diğer vatandaşları bilgilendirmek amacıyla söz konusu tezgahın önüne, "Hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmasından dolayı belediyemiz tarafından kapatılmıştır" ifadelerini içeren bir pankart astı.

Adli süreç başladı

Belediyenin idari yaptırımlarının ardından, olayın adli boyutu da resmiyet kazandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin hazırladığı soruşturma dosyasında, "Bir vatandaşın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verildiğinin görülmesi üzerine, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-h maddesi kapsamında 'Ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Bu hukuki adım, sadece idari değil, aynı zamanda cezai sorumluluğun da doğabileceğini gösteriyor.

Başkan Bahadır: "Vatandaşın hakkını savunmak görevimiz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, pazar yerlerinin vatandaşların güvenle alışveriş yapması gereken alanlar olduğunun altını çizdi. Başkan Bahadır, "Hileli satış yapan kim olursa olsun, gerekli cezai işlem tereddütsüz uygulanır. Bizim temel görevimiz, dürüst esnafımızı korumanın yanı sıra, vatandaşımızın hakkını ve emeğini savunmaktır" dedi. Bahadır, "Bahçelievler'de kimse vatandaşın alın teriyle oynayamaz ancak vatandaşın hakkını da yiyemez" sözleriyle, bu tür eylemlere karşı tolerans göstermeyeceklerinin mesajını verdi. Bu olay, yerel yönetimlerin pazar denetimlerindeki hassasiyetini de bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.