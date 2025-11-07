Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel başkanlarının da bulunduğu 12 milletvekiline ait dokunulmazlıkların kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri sunuldu. Cumhurbaşkanlığı makamınca hazırlanan ve Meclis'e iletilen bu fezlekeler, vekillerin çeşitli iddialar nedeniyle yargılanmasının önünün açılmasını hedefliyor.

Genel başkanlar ve grup başkanvekilleri dosyada

Dokunulmazlık talebiyle TBMM'ye ulaşan dosyaların sahipleri arasında muhalefet partilerinin önemli isimleri bulunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın yanı sıra, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir de listede yer alıyor.

Ayrıca, listede partilerinden başka vekiller de dikkat çekiyor: CHP'den Düzce Milletvekili Talih Özcan, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır. Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil ve İYİ Parti'den Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban da dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen isimler arasında yer alıyor.

Süreç Anayasa Komisyonu’nda başlıyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan bu dokunulmazlık dosyaları, Meclis'teki yasal prosedür gereği derhal ilgili birime sevk edildi. Tezkereler, ilk inceleme ve değerlendirme aşaması için Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Komisyon, fezlekelerdeki iddiaları, ilgili mevzuatı ve savunmaları inceledikten sonra bir rapor hazırlayacak ve bu raporu TBMM Genel Kurulu'nun onayına sunacak.