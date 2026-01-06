2002–2010 yılları arasında Venezuela’nın komşusu Kolombiya’da Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Santos Calderon, Rodriguez’i “Maduro’yu teslim eden kişi” olarak nitelendirerek, “Onu teslim ettiğinden kesinlikle eminim” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis’te yemin ederek resmen Geçici Devlet Başkanlığı görevine başladı.

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro’nun yokluğu nedeniyle Delcy Rodriguez’in, idari sürekliliği sağlamak ve ülkenin bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı’na ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesine karar vermişti. Venezuela ordusu da TSJ’nin kararına uygun olarak Rodriguez’in Geçici Devlet Başkanlığı görevini destekledi. Sol bir aileden gelen ve Hugo Chavez döneminden bu yana ülkede çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017’den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.