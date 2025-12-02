Son Mühür - Kadıköy’de Süper Lig’in 14. haftasında oynanan kritik derbi 1-1’lik skorla tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda öne geçmesine rağmen kalan sürede kalesinde gördüğü golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve liderliğini korudu.

Maçın ardından tecrübeli teknik direktör ve yorumcu Mustafa Denizli, derbiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak şunları ifade etti:

“Son yıllara baktığınız zaman muhtemelen Fenerbahçe’de bir ‘Galatasaray psikolojisi’ olumsuz olarak gelişmiş. Fenerbahçe gerçekten iyi futbol oynamıyor”

Okan Buruk yorumu

“Bu maçlarda taktik son derece önemlidir. Galatasaray’ın kadrosunda alternatif bir oyuncu yoktu. Okan Buruk’un şapkadan tavşan çıkaracak hâli yok”

''Fenerbahçe'den daha avantajlı''

''Barış Alper, Çizgide oynuyor ama sahanın her tarafını dolaşan bir futbolcu. Galatasaray uzun toplarda Fenerbahçe'den daha avantajlı. Osimhen'in en az rakip kadar hava toplarını alma ve indirme şansı var.''

Fenerbahçe’nin hücum performansını eleştiren Denizli, “Birbirinden kopuk üç hücumcunun skor üzerinde çok etkili olma şansı yok” diyerek sarı-lacivertlilerin oyun anlayışını sorguladı ve eleştirdi.