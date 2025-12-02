Son Mühür - Kayserispor mağlubiyetinin ardından teknik direktör İlhan Palut’un istifasıyla boşalan Çaykur Rizespor teknik adamlığı için Abdullah Avcı’nın göreve geleceği öne sürülmüştü. Ancak Rize’nin Sesi’nin aktardığı bilgilere göre bu iddialar doğrulanmadı ve kulübün, Konyaspor’dan ayrılan Recep Uçar ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Çarşamba günü göreve başlayabilir

Haberde, Pendikspor ile oynanacak kupa maçında takımın altyapıdan sorumlu teknik direktör Ekrem Dil yönetiminde sahaya çıkacağı, Recep Uçar’ın ise çarşamba günü göreve başlayacağı belirtildi. 50 yaşındaki Uçar, son olarak Konyaspor’da görev yaparken, daha önce Kayserispor ve Ümraniyespor’da teknik direktörlük yaptı. Çaykur Rizespor, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı; 16 gol atıp 22 gol yiyen Karadeniz ekibi ligde 14. sırada yer alıyor.