Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir’in 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekilliği görevini üstlenmiş gazeteci yazar Mustafa Balbay, partisinin Olağan Kurultay toplantısında çok özel açıklamalarda bulundu. CHP Lideri Özgür Özel’in büyük bir özgüvenle partisini birinci parti yapma mücadelesi verdiğinin altını çizen Balbay, seçilecek kadroların ileride Türkiye’yi yönetecek kadrolar olduğuna inancının tam olduğunun altını çizdi. CHP’nin çok ciddi bir iktidar yürüyüşü başlattığını da sözlerine ekleyen Balbay, bunun ise sadece sözde değil fikriyatta ve eylemde de görüldüğüne işaret etti.

‘Özgür Özel ipuçlarını verdi’

“Ben bu kurultayı son 8 ayın ardından kesintisiz bir direniş ve yeni bir zafere hazırlık olarak değerlendiriyorum” sözleriyle açıklamalarına başlayan Balbay, “İki yanı olan bir süreç bu… Özgür Özel bugün tam bir özgüvenle partisini birinci yapmanın mücadelesini veriyor. CHP her zaman ‘Biz savaş meydanlarından, Kurtuluş Savaşı’ndan, mücadelelerden geliyoruz’ der ya bunun sadece söylemde kalmadığı; bire bir direnişin partiyi ayakta tutmanın ve birinci yapmanın özgüveniyle bugün kürsüye çıktı. Partiyi iktidara taşıma sözünü böyle bir güvenin devamında verdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen delegeler, üyeler CHP’ye olan inançlarını tazelediler. Bu çok önemli. Yarın seçilecek Parti Meclisi ile beraber CHP her anlamda; hem kadro hem düşünsel hem de program olarak yenilenmiş bir şekilde yoluna devam edecek. Ben yarın sadece CHP’yi yönetecek değil, Türkiye’yi yönetecek kadroların seçileceğini düşünüyorum. Özgür Özel onun ipuçlarını verdi” dedi.

‘Kaynakları artırmak lazım’

Özel’in konuşmasında ekonomiye de değindiğini hatırlatan Balbay, “Artık sadece yoksulluğu paylaşmak yetmez; önce paylaşılacak kaynakları artırmak lazım. Bunu da çok güzel anlattı. Dış politikada yeni bir ezber, yeni bir süreç geliyor. Ben bütün bunları toparladığımızda CHP’nin gerçek anlamda iktidara yürüyüş başlattığını, bunun da sadece sözde değil gerçekten eylemde, söylemde, fikriyatta ve kadroda olduğunu görüyorum. Görüyoruz ki CHP için hedef iktidardır, bunun dışında her yer CHP’ye dardır” mesajı verdi.