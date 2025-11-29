Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, 39. Olağan Kurultayı’nda Son Mühür’e çok önemli ve özel açıklamalarda bulunarak, CHP’nin gelecek 40. olağan kurultayında artık iktidarda olacaklarının altını çizdi.

Gökhan Günaydın: Bu yol bizi iktidara götürüyoruz

Son Mühür mikrofonları verdiği röportajında AK Parti iktidarını yoğun baskısına rağmen Türkiye’nin 81 ilinden gelen kadınların direnişin dayanışmasını gösterdiklerinin altını çizen CHP’li Gökhan Günaydın, bu yolun kendilerini iktidara götüreceğini aktararak, “Bu kadar baskıya karşı kadınlar 81 ilden önce direnişin dayanışmasını gösteriyorlar ve hayır diyorlar. Arkasından da yürüyecekleri yolu gösteriyorlar. Dolayısıyla bu bugüne kadar yapılan direncin ve dayanışmanın devam edeceğini ve bu yolun bizi iktidara götüreceğinin göstergesi.” diye konuştu.

“Muhalefette olduğumuz son kurultayı yaşıyoruz”

Öte yandan, şu an gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı’nın muhalefette yaşadıkları son kurultay olduğunu vurgulayan ve gelecekteki ilk kurultayda iktidar olacakları iddia eden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şu ifadeleri kullandı: “Her zaman olduğu gibi kadınlar bize yol gösteriyor. 40. olağan kurultayımız iktidarda olacak bu bizim muhalefette olduğumuz son kurultayımız.”