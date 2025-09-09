İzmir’de su tasarrufu önlemleri kapsamında planlı kesintilerde değişikliğe gidildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kuraklık nedeniyle üç günde bir uygulanan kesintilerin 9 Eylül itibarıyla iki günde bir yapılacağını duyurdu.

Bölge-1’de Planlı Kesinti Uygulaması

9 Eylül’de Bölge-1’de yer alan ilçelerde su kesintisi saat 23.00’ten 05.00’e kadar sürecek. Kesintiden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekilde sıralandı:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yeni, Yakakent

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik

Bornova: Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere, Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Menderes: Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet

Arıza ve bakım nedeniyle su kesintileri

İZSU, arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde ek su kesintileri uygulanacağını duyurdu. 9 Eylül itibarıyla planlanan kesintiler ve süresi şöyle:

Aliağa – Karaköy: 07.59-12.59, yaklaşık 5 saat, ana boru arızası nedeniyle

Balçova – Çetin Emeç, Eğitim, Teleferik: 09.45-15.45, yaklaşık 6 saat, pompa arızası nedeniyle

Bayındır – Zeytinova: 09.00-12.00, yaklaşık 3 saat, ana boru arızası

Bayraklı – Mansuroğlu: 10.10-12.10, yaklaşık 2 saat, ana boru arızası

Bornova – Ergene: 09.40-12.40, yaklaşık 3 saat, ana boru arızası

Foça – Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk: 09.24-13.00, yaklaşık 4 saat, ana boru arızası

Menderes – Özdere Cumhuriyet: 09.06-11.07, yaklaşık 2 saat, ana boru arızası

İZSU yetkilileri, vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri ve kesinti süresince gerekli önlemleri almalarını talep etti.