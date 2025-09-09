Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alan “Karşıyaka’nın Filizleri” projesi, üniversite öğrencilerine eğitim yaşamları boyunca burs desteği sağlıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülen projeden yararlanarak mezun olan 79 genç, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile bir araya geldi.

“Aydınlık yarınların teminatısınız”

Gençlere kendi eğitim ve iş yaşamından anılar da aktaran Başkan Yıldız Ünsal, “Hepiniz pırıl pırıl, çok değerli gençlersiniz. Eğitim hayatınıza katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Sizler bu ülkenin aydınlık yarınlarının, geleceğinin teminatısınız. Hepinize başarılar diliyor, her zaman güzelliklerle karşılaşmanızı temenni ediyorum” dedi.

Yeni dönem başvuruları başladı

Proje kapsamında 2025-2026 akademik yılı için burs başvuruları 8 Eylül itibarıyla başladı. Karşıyaka’da ikamet eden öğrenciler, 30 Eylül Salı gününe kadar Karşıyaka Belediyesi giriş katındaki proje ofisinden başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların ardından öğrencilerin ve ailelerinin ekonomik durumları belediye ekipleri tarafından değerlendirilecek. Uygun görülen öğrencilere aylık 2.000 TL burs desteği verilecek. Projeye destek olmak isteyen vatandaşlar yıl boyunca belediyeye başvurarak katkı sağlayabiliyor. Destek veren apartman ve iş yerlerine teşekkür plaketi takdim ediliyor.

Detaylı bilgi için 0232 399 40 09 numaralı telefondan Karşıyaka Belediyesi’ne ulaşılabiliyor.