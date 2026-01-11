Son Mühür- Dünyanın en etkili teknoloji girişimcileri arasında yer alan Elon Musk, bu kez tıp eğitimi ve robotik cerrahiyle ilgili sözleriyle gündeme geldi.

Katıldığı bir yayında konuşan Musk, gençlere yönelik dikkat çeken tavsiyelerde bulunurken, insansı robot Optimus hakkında da iddialı açıklamalar yaptı.

“İyi bir doktor olmak çok uzun sürüyor”

Musk, tıp eğitiminin hem zaman alıcı hem de sürekli güncellenmesi gereken bir alan olduğunu vurgulayarak, gençlerin kariyer planlarını teknoloji alanına yöneltmelerinin daha mantıklı olacağını savundu.

Başarılı bir doktor olmanın yıllar süren eğitim gerektirdiğini belirten Musk, “Bilgi çok hızlı değişiyor ve takip etmesi giderek zorlaşıyor” sözleriyle mevcut tıp eğitim sistemine dolaylı eleştiride bulundu.

Optimus için çarpıcı tahmin: “3 yıl içinde hazır”

Aynı programda Tesla’nın geliştirdiği insansı robot Optimus’a da değinen Musk, “Optimus ne zaman dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi olur?” sorusuna net bir yanıt verdi.

Musk, Optimus’un yaklaşık 3 yıl içinde üst düzey cerrahlarla yarışabilecek düzeye ulaşabileceğini öne sürdü.

Bu açıklama, yapay zeka destekli robotların sağlık sektöründeki rolüne dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar uyarıyor: “Bilimsel kanıt henüz yeterli değil”

Musk’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sağlık ve teknoloji uzmanları ise bu iddialara temkinli yaklaşıyor.

Robotik cerrahi alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten uzmanlar, kısa vadede “dünyanın en iyi cerrahlarından daha iyi” olabilecek bir sistem için henüz yeterli klinik kanıt bulunmadığını vurguluyor.

“Cerrah sayısı sınırlı, robotlar erişimi artırabilir”

Elon Musk, dünya genelinde nitelikli cerrah sayısının sınırlı olduğunu hatırlatarak, robotların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırabileceğini savundu.

Musk’a göre, yapay zeka destekli cerrahi sistemler özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinde eşitliği artırabilecek potansiyele sahip.