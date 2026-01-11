Son Mühür- Gazeteci Ruşen Çakır'ın başı bu kez Türkiye'nin bölünebileceğine dair iması nedeniyle dertte.

Son olarak Silivri'de cezaevi ziyareti sonrası kadın bir avukatın arabasının anahtarını alarak saatlerce mağdur olmasına neden olduğu iddiasıyla gündeme gelen Ruşen Çakır, Halep'te Suriye ordusuyla SDG güçleri arasında yaşanan son çatışmaları değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniyle tepki topladı.



Ruşen Çakır ne demişti?



SDG güçlerinin iki mahallede Suriye ordusu güçlerine karşı hüsranla sonuçlanan mücadelesini değerlendiren Ruşen Çakır,

''Şöyle bir beklenti içinde olanlar varsa ki var biliyorum, Halep'teki olay büyür, Suriye'nin geneline sıçrar Türkiye dahil olur ve SDG etkisizleştirilir gibi bir senaryo yapan varsa, yani onlara Allah akıl versin demek gerekir.

Çünkü böyle bir durumda Türkiye'yi bir arada tutmak mümkün olmaz.

Bunu özellikle vurgulamak lazım yani Suriye'de Kürtlere yönelik bir takım çok ciddi bastırmalar Türkiye de muhakkak yankı bulur'' sözleriyle Türkiye'nin olaylara müdahil olmasının bölünmeye yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.



Serdaroğlu'ndan sert tepki...



Çakır'ın kadın avukatı mağdur etmesine göndermede bulunan Doğru Parti eski Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu,

''Allah, önce sana ahlak versin! Bir Kadının arabasının anahtarını alıp, Hanımefendiyi saatlerce soğukta, yağmurda bırakman, tam sana yakışır bir davranıştı!

Hayatında bir gün olsun Türk Milletinin yanında olmadın, ülkemizin bütünlüğü, kardeşliği için çalışmadın. Ama parayı Türk Milletinden kazandın.

Bir de susmayı denesen'' çağrısında bulundu.



