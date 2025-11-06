Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ilçesinin Zeytinalanı Mahallesi'nde yıllardır süregelen yağmur suyu kaynaklı taşkın ve sel sorununa kalıcı çözüm getirmek amacıyla kritik bir altyapı projesini başlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın il genelinde altyapıyı güçlendirme ve vatandaşları şiddetli yağışların olumsuz etkilerinden koruma yönündeki talimatları doğrultusunda hareket eden MUSKİ ekipleri, bölgedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yatırım, mahalle sakinlerinin her kış yaşadığı mağduriyetleri sonlandırmayı hedefliyor.

Söz konusu çalışma, Zeytinalanı Mahallesi'nin üst kotlarında yoğun yağış dönemlerinde biriken ve yerleşim alanlarında ciddi su baskınlarına yol açan su kütlelerinin güvenli ve kontrollü bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak. Proje kapsamında, devasa 1000'lik büz borular kullanılarak yeni bir yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bu yeni altyapı hattı sayesinde, toplanan tüm yağmur suları güvenli bir güzergâh izleyerek Büyükçay Deresi'ne aktarılacak. Böylece hem mahalledeki sel ve taşkın tehlikesi bertaraf edilecek hem de yağmur suyunun doğaya düzenli bir akışla geri kazandırılması sağlanacak.

Mahalle muhtarı Koçyiğit: "Uzun süren bir mağduriyet son buluyor"

MUSKİ tarafından başlatılan bu projenin, mahalledeki yaşam kalitesini kökten değiştireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bölgede her yoğun yağış sonrasında yolların kapanmasına ve ulaşımın aksamasına neden olan taşkın olaylarının önlenmesi için hayati önem taşıyan bu altyapı hamlesi, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, projenin önemine vurgu yaparak, mahallelerinin uzun yıllardır her kış yağış sonrası sel ve taşkın mağduriyeti yaşadığını belirtti. Muhtar Koçyiğit, "Mahallemizde her kış, şiddetli yağışlar yüzünden yollarımız kapanıyor, evlerimizin alt katlarını su basıyordu. MUSKİ'nin başlattığı bu hat, sadece bir altyapı çalışması değil, aynı zamanda mahallemizin yıllardır süren mağduriyetine son verecek hayati bir adımdır," dedi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Zeytinalanı sakinlerinin kış aylarını daha güvenli ve huzurlu geçirmesi hedefleniyor.