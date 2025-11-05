Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Milas ilçesine bağlı Söğütcük Mahallesi’nde uzun yıllardır arızalara neden olan içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncelikli yatırım alanları arasında yer alan altyapı güçlendirme projeleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, mahallede 40 yıldır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları modern sistemlerle değiştiriliyor. Toplam 800 metre uzunluğundaki yeni hattın devreye alınmasıyla birlikte bölgede yaşanan su kesintilerinin tamamen ortadan kalkması hedefleniyor.

Sık arızalara kalıcı çözüm

Söğütcük Mahallesi’ni besleyen mevcut içme suyu hatlarında yıllardır sık sık patlaklar meydana geliyordu. Eski hatların aşınması nedeniyle yaşanan bu arızalar, hem uzun süreli su kesintilerine hem de ciddi su ve iş gücü kayıplarına yol açıyordu. Sorunun sürekli hale gelmesi üzerine MUSKİ ekipleri, hattın yenilenmesi yönünde karar aldı.

Yapılan teknik inceleme ve proje çalışmalarının ardından 800 metrelik hattın tamamen yenilenmesi için saha ekipleri çalışmalara başladı. Yeni hattın tamamlanmasıyla bölgede kesintisiz ve güvenli su temini sağlanacak.

“Vatandaşlarımız kesintisiz suya kavuşacak”

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren MUSKİ Milas 1. Bölge 5. İşletme Ekipler Sorumlusu Mevlüt Kara, mahallede yaşanan arızaların tamamen ortadan kalkacağını belirterek şunları söyledi:

“Söğütcük Mahallemizde sürekli arıza yapan boru hatlarını yeniliyoruz. Bu durum vatandaşlarımızın sık sık su kesintisi yaşamasına neden oluyordu. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri kesintisiz bir şekilde su kullanabilecek. Amacımız, uzun vadeli ve güvenli bir içme suyu altyapısı oluşturmak.”