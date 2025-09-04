Son Mühür- Üst üste iki gün sert düşüşlere sahne olan Borsa İstanbul gün içinde yüzde 0.83'lük yükselişle bir nebze olsun toparlanma sinyalleri verdi.

10.800 puan üzerinde tutunmaya çalışan endekste son bir haftalık kayıp yüzde 4.77'yi bulmuş durumda.

Borsa İstanbul'daki son tabloyu değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Önceki gün gelen CHP’nin İstanbul il Örgütü‘ne kayyum atanması haberden sonra yaşanan kayıpları telafi etme çabası devam ediyor. Tam olarak bu kayıpları telafi ettiğimizi söyleyemeyiz.

Ayın ikisindeki 11.300 seviyemizi henüz telafi edemedik. Ancak 10.600 lere doğru geri çekilen borsa İstanbul 100 endeksi bugün itibarıyla 10.800 seviyesinde ve günü artı olarak sürdürüyor.'' hatırlatmasında bulundu.

Murat Bilen'in açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle.



Bir miktar para çıkışı var...



Bankacılık endeksi bugün daha pozitif. Bugün gelen yabancı raporuna baktığımızda çokça söylediğimiz 17/ 18 haftadır devam eden girişlerin bu hafta sekteye uğradığını gördük.

İlk defa borsa İstanbul tarafında bir miktar para çıkışı söz konusu. Çok büyük bir miktar değil ama zaten girişlerde küçük rakamlarla olmuştu. Yaklaşık 139 milyon dolarlık geçen hafta para çıkışı olduğunu gördük.



Henüz güçlenme görüntüsü yok...



11.250 seviyesinin altında devam eden süreç, güçlenme görüntüsünün henüz oluşmadığının işaretini veriyor.

Bize tekrardan trende girebilmesi için 11.250’nin üzerine atması gerekiyor. Elbette bu para girişleri ile mümkün olacaktır. Fakat baktığımızda öyle güçlü bir para girişi de borsa İstanbul tarafında şimdilik gözükmüyor.



Sıkışan bir piyasa görebiliriz...



10.660 seviyesine destek olarak kabul edecek olursak 11.250’yi de direnç olarak koyduğumuzda bu bantta bir süre daha sıkışan bir piyasa göreceğiz.

CHP’de kurultayın iptal edilme olasılığı, Salı günü verilen kararlar biraz daha ihtimal dahilinde. Bu sebepten dolayı o karar çıkana kadar yukarı aşağı dalgalanan bir piyasa görmek daha mümkün diye düşünüyorum.