Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetin başta Diyarbakır, Batman, Şırnak gibi kentler olmak üzere başlattıkları vatandaşlarla bire bir diyaloğa girerek, sorunlarını dinledikleri Güneydoğu Anadolu Programı’nı değerlendirerek, ‘İkinci Çözüm Süreci’ olarak adlandırılan yaklaşımı eleştirdi.

Hüsmen Kırkpınar: Biz bu tabloya parti ve teşkilat olarak şaşırmadık

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nun geçtiğimiz günlerde başlattığı Güneydoğu Programı’nı değerlendiren ve bölgede yaşayan vatandaşın İYİ Parti’ye olan ilgisinin çok doğal olduğunu aktaran İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini eleştirerek, “Bu işin içinde olan insanlar bunu görüyor ve sayın genel başkanımıza olan desteği her yerde açıklıyorlar. Biz bu tabloya parti ve teşkilat olarak şaşırmadık.

Biz ‘Terörsüz Türkiye’ vurgulanarak, terör örgütü liderine umut hakkı verilmesini her daim eleştirdik, doğru bulmadık. Suç işleyen insanlar cezalarını çekerler, idam cezası bu ülkede yoksa cezaevinde kalması gerekiyor. Bu tutum ve süreçten kaynaklı bölgede koruculuk yapan aileler, şehit aileleri, vatanını milletini seven aileler çok incinmiş durumdadır.” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan hiçbir vatandaşımızın diğerinden üstünlüğü olamaz”

Öte yandan, terör örgütü PKK’nın devlet düşmanı olduğunu hatırlatan ve PKK’ya cevabın Türk Milleti ve Türk Ordusu tarafından verildiğini aktaran İYİ Partili Kırkpınar, Türkiye’de hiçbir vatandaşın diğerinden üstün olmadığının altını çizerek, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Doğu ve Güneydoğu’da hasımlık vardır ama hasımlık yanlış anlama mevzu olduğunda ortaya çıkar, bu yaşananlar hasımlık değildir. Bu devlet düşmanı dediğimiz hasımlar Türk Milleti’nden ve Türk Ordusu’ndan cevabını zamanında aldılar. Cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan hiçbir vatandaşımızın diğerinden farklılığı ya da üstünlüğü olamaz, biz devletine bağlı bir milletiz.”