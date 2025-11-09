TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, yeni teknik direktörü Ender Traş yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini alan İzmir temsilcisi, düşme hattındaki konumunu sağlamlaştırdı. Oynadığı 11 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-lacivertliler; 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 4 puan toplayarak ligin dibine demir attı. Takım, seyircisi önünde de art arda beşinci kez sahadan puansız ayrıldı.

Kırmızı kartlar ve sakatlıklar takımı vurdu

Geçen sezon Play-Off oynayan ancak bu yıl küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Altınordu'da disiplin sorunları da yaşandı. Maç sırasında iki futbolcu kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gören Tugay ile ikinci yarıda oyuna giren ve 87. dakikada ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen Sercan, kritik Kastamonuspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak. Ayrıca, sakatlık yaşayan Kerim'in durumu da hafta içinde yapılacak kontrollerle netleşecek.

Genç kaleci Arif Şimşir'den penaltı kurtarma rekoru

Takımın olumsuz gidişatına rağmen, altyapıdan yetişen genç kaleci Arif Şimşir, gösterdiği performansla dikkat çekti. Maçta verilen iki penaltıdan birini kurtarmayı başaran 20 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 11 maçta kurtardığı altıncı penaltıyla alkış topladı. Daha önce Erbaaspor, Elazığspor, Karaman FK ve Batman Petrolspor (2) maçlarında da penaltı kurtarışı yapan Arif, takımının en formda oyuncusu olarak öne çıkıyor.