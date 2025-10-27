Son Mühür / Atakan Başpehlivan Önceki yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi’nde önemli görevler üstlenmiş olan İzmir eski milletvekili Musa Çam, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan CHP’nin kurultay davasını ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun dava sürecindeki tavrı ile ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Musa Çam’dan mahkeme değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Musa Çam, geçtiğimiz günlerde mahkeme tarafından ret edilen CHP kurultayına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kararın partinin iç hukukuna ve demokrasi anlayışına uygun olduğunu dile getiren Çam, “Mahkemenin aldığı karar yerindedir, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği kurultay meşrudur.” ifadelerin kullanarak, görüşünü dile getirdi.

“Kılıçdaroğlu yapması gerekeni yapmadı”

Öte yandan, mahkeme kararından sonra CHP içerisinde kurultay ile ilgili kimsenin söyleyecek bir şeyi kalmadığını altını çizen ve Kılıçdaroğlu’nun mahkeme sürecindeki tavrını eleştiren Musa Çam, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme kararından sonra artık kimsenin söyleyeceği bir şey kalmamıştır. Davanın iptal olması doğru bir karardır. Ancak biz bu süreçte Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şunu beklerdik. Bizim kongremizde her hangi bir şaibe yoktur. Özgür Özel ile yarıştık seçimi kaybettim dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleri şaibeli olmamalı deyip nokta koymalıydı. Ama ne yazık ki böyle olmadı, bunu yapmadı mahkeme nihai kararı verdi.”