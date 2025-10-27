Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Sami Çetinkaya, oda yönetiminde şeffaflık, korsan taşımacılıkla mücadele, tek tip kıyafet uygulaması ve şoförlerin itibarı gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, “Şoför Masası” kurarak doğrudan sahadan gelen sorunlara çözüm üreteceklerini söyledi.

“Şoför Masası doğrudan sahadan gelen sesi duyuracak”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Sami Çetinkaya, şoförlerin yaşadığı sorunların çözümü için yenilikçi projeler hazırladıklarını açıkladı. “Şoförler bizim aynamızdır” diyen Çetinkaya, göreve geldiklerinde ‘Şoför Masası’ kuracaklarını belirterek, “Bu masa, sahadaki şoförlerin doğrudan sesini duyuracağı, çözüm üretileceği bir merkez olacak. Herkesin sesi olacağız.” dedi.

“Plaka alım-satımında yönlendirme olmayacak”

Taksi plakalarının alım-satımıyla ilgili iddialara değinen Çetinkaya, “Ben kimseyi yönlendirmem. Herkes işini serbestçe yapmalı. Oda, esnafın ticaretine karışmayacak. Biz adil, şeffaf ve güvenilir bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Taksicinin itibarı artacak”

Taksicilerin toplumdaki saygınlığını artırmanın öncelikleri arasında olduğunu belirten Çetinkaya, “İtibar kazançla, düzenle ve güvenle gelir. Şoförlerimizin hem ekonomik hem sosyal olarak desteklenmesi için projelerimiz hazır. Taksicilik mesleğini hak ettiği değere taşıyacağız.” dedi.

“Korsan taşımacılıkla mücadelede özel ekip kurulacak”

Korsan taşımacılığa karşı yeni bir yapılanmaya gideceklerini açıklayan Çetinkaya, “Korsan taşımacılıkla mücadele için kendi içimizden oluşan bir ‘Korsan Ekibi’ kuracağız. Bu ekip, işi bilen taksici arkadaşlarımızdan oluşacak ve emniyetle iş birliği içinde çalışacak.” dedi.

Ayrıca tek tip kıyafet ve yaka kartı uygulamasına da destek verdiğini belirten Çetinkaya, “Bu uygulama hem müşteri güvenini hem de mesleğin saygınlığını artırır.” ifadelerini kullandı.

“Benim arkamda sadece şoför esnafı var”

Seçim sürecinde çıkan iddialara yanıt veren Çetinkaya, “Biz sahadayız, dinliyoruz, çözüm üretiyoruz. Amacımız kimseyi dışlamadan, adil ve güçlü bir oda yönetimi oluşturmak. Esnafımız bize güvensin. Benim arkamda şoför esnafım dışında kimse yok. Değişimden yana olan şoförlerimiz hak ettiği yönetime kavuşacak.” dedi.