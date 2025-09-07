Yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan “Güller ve Günahlar” dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel paylaşırken, dizinin merakla beklenen hikayesi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cemre Baysel’den ilk açıklamalar

Dizide Zeynep karakterini canlandıracak olan Cemre Baysel, yeni projesi hakkında konuştu. Genç oyuncu, “Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum” diyerek duygularını dile getirdi. Projeye dair heyecanını anlatan Baysel, şunları söyledi:

“Güzel işlenen, güzel başlayan ve herkesin motive olduğu bir iş oldu. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz. İnsanı içine alan ve sürükleyen bir hikayesi var.”

“Zeynep gerçek ve güçlü bir karakter”

Oyuncu, dizideki karakteri hakkında da ipuçları verdi. Zeynep’i “gerçek bir insan, güçlü ve dobra bir karakter” olarak tanımlayan Baysel, rolüne büyük bir titizlikle hazırlandığını belirtti.

Murat Yıldırım ile yeniden birlikte

Cemre Baysel, başrolü paylaştığı Murat Yıldırım ile ilgili de konuştu. “Bu ikilinin enerjisini merak ediyorum. Murat Yıldırım’la oynuyor olmak, onunla aynı sahneyi paylaşmak benim için mutluluk” dedi. İkilinin uyumu, dizinin en merak edilen detayları arasında yer alıyor.

Daha önce Ramo’da aynı kadrodaydılar

Baysel ve Yıldırım, daha önce “Ramo” dizisinde birlikte rol almıştı. O dönemde ağabey-kardeşi canlandıran ikili, bu kez bambaşka bir hikayede izleyici karşısına çıkacak.