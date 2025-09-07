Son Mühür- Sosyal medyada paylaşılan karelerde masada oturan kişinin Baysel olduğu iddia edildi. Bazı kullanıcılar görüntülerdeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, kimileri ise “benzetme olabilir” yorumlarıyla şüphelerini dile getirdi. Paylaşımlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Dikkat çeken paylaşım

İddiaları güçlendiren bir diğer detay ise Cemre Baysel’in kısa süre önce Instagram hikâyesinde Blok3’ün bir şarkısını paylaşmış olması oldu. Bu durum, ikili arasındaki yakınlık söylentilerini daha da alevlendirdi.

Baysel’in yükselişi

Cemre Baysel, son yıllarda rol aldığı “Sol Yanım”, “Baht Oyunu”, “Ramo” ve “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...” gibi yapımlarla büyük bir çıkış yakaladı. Başarılı performansının yanı sıra özel hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Sessizliklerini koruyorlar

Ne Cemre Baysel’den ne de Blok3’ten iddialara dair resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada başlayan tartışma, ikilinin gerçekten birlikte olup olmadığı sorusunu gündemde tutuyor.