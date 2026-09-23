Murat Ünalmış'ın eşi Nutiye Akar, ünlü aktörün Kapadokya'da kurulan dizi setiyle birlikte magazin takipçilerinin merak radarına takıldı. Kameralardan uzak bir yaşam tarzı süren Akar, eşinin yoğun çalışma temposuna eşlik ediyor.

Çiftin gözlerden ırak kurduğu mutlu yuva, gösterişten uzak tavırlarıyla dikkatli gözlerden kaçmadı. Hayranlar ikilinin tanışma hikayesini ve ortak geçmişini öğrenmek istiyor.

Nutiye Akar kimdir?

Nutiye Akar, asıl adıyla Albena İlieva olarak bilinen Bulgaristan kökenli eski spor yazarı ve Murat Ünalmış'ın eşi olarak tanınıyor. Türkiye'ye yerleştikten sonra Nutiye ismini benimseyen Akar, uzun yıllar spor basınına emek verdi.

Marmara Üniversitesi'nde yükseköğrenim gören Akar, eğitim yıllarının ardından iletişim alanına yöneldi. Özel hayatına dair detayları saklı tutmayı seçiyor.

Gazetecilik geçmişi ve mesleki kariyeri

Yazı dünyasında kendine yer açan Nutiye Akar, bir dönem Basket Dergisi sayfalarında spor yazıları kaleme aldı. Basketbol camiasının yakından tanıdığı Akar, Murat Ünalmış ile de ortak spor ilgisi sayesinde aynı çevrede bulundu.

Bilgi Detay Gerçek Adı Albena İlieva Kökeni Bulgaristan Mezun Olduğu Okul Marmara Üniversitesi Mesleği Eski spor yazarı Evlilik Tarihi 22 Eylül 2023 Eşi Murat Ünalmış

Eski mesleğinin ardından kurumsal iletişim alanında çalışan Akar, son dönemde vaktini ailesine ve çocuğuna ayırıyor. Ünlü çift sade yaşam tercihini koruyor.

Gözlerden uzak evlilik ve aile yaşantısı

Yaklaşık üç yıl süren birlikteliklerini 22 Eylül 2023 tarihinde nikah masasına taşıyan ikili, İstanbul'da sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten bir erkek evlatları dünyaya geldi.

Magazin kameralarının uzağında sakin bir yaşam süren Ünalmış ailesi, boş vakitlerini doğayla iç içe değerlendiriyor. Aile huzuruna öncelik veren çift, gösterişli davetlerden özenle kaçınıyor.