Tarım ve Orman Bakanlığı, denizlerdeki istilacı balon balığı türleriyle mücadelede uygulanan destek programının kapsamını genişletti. 23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle bazı türlerde kota 200 binden 1 milyon adede yükseltildi.

Yedi türde kota 5 katına çıktı

Yeni düzenleme Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türlerini kapsıyor.

Bu türlerden avlanan ve sisteme kaydedilen her balık için 10 lira destek verilecek. Ödeme, toplam sayı 1 milyona ulaşıncaya kadar sürecek.

Kota tamamen kullanılırsa bu gruptaki balon balıkları için ödenecek destek 10 milyon liraya ulaşacak.

Benekli balon balığına 35 lira ödenecek

Benekli balon balığı olarak bilinen Lagocephalus sceleratus için uygulama değişmedi. Bu türde 100 bin adetlik kota korunurken her balık için 35 lira ödeme yapılacak.

Her iki grupta belirlenen kotaların tamamının kullanılması halinde toplam destek tutarı 13,5 milyon lirayı bulacak.

Geçen yıl 291 bin balon balığı avlandı

Balon balığıyla mücadele programında 2025 yılında Türkiye genelinde 291 bin 547 balık destek kapsamında avlandı. Programın başladığı 2020 yılından 2025 sonuna kadar teslim edilen balon balığı sayısı ise 665 bin 41'e ulaştı.

Adana'da geçen yıl 83 bin 309 balık karşılığında toplam 915 bin lira, Antalya'da 22 bin 450 balık için 479 bin 600 lira destek ödendi.

Bu rakamlar tek bir balıkçının aldığı parayı değil, programdan yararlanan balıkçılara yapılan toplam ödemeyi gösteriyor.

Dört günde 128 bin balık geldi

2026'da da programa ilgi yüksek oldu. Adana'nın Karataş ilçesinde alımların başlamasının ardından sadece dört günde 128 bin balon balığı yetkililere teslim edildi.

Yeni kota artışıyla birlikte istilacı türlerin denizlerden çıkarılmasına yönelik destek programının kapsamı da önemli ölçüde büyümüş oldu.