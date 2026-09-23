Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen 2026 ek yerleştirme takviminde tercih bildirim aşaması sona erdi. İlk yerleştirme maratonunda herhangi bir programa yerleşemeyip ikinci şansını deneyen adaylar, dijital doğrulama sisteminin erişime açılacağı saati bekliyor.

ÖSYM 2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ TARİHİNİ DUYURDU MU?

Yükseköğretim kurumlarına ek yerleştirme neticelerinin açıklanacağı güne ilişkin olarak ÖSYM tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmadı.

Geçmiş dönem uygulamaları incelendiğinde; 2025 yılı ek tercihleri 25-30 Eylül aralığında toplanmış, değerlendirme süreci tamamlanarak neticeler 6 Ekim tarihinde duyurulmuştu. Önceki yılın yaklaşık bir haftalık inceleme periyodu dikkate alındığında, 2026 sonuçlarının Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftası içerisinde adayların erişimine sunulması bekleniyor. Sürecin kesin günü ve saati, merkezin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Ek yerleştirme değerlendirmesi sonuçlandığında, adaylara fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sorgulama işlemi tamamen dijital altyapı üzerinden şu basamaklarla yürütülecek:

İnternet tarayıcısı üzerinden [https://sonuc.osym.gov.tr/](https://sonuc.osym.gov.tr/) adresine giriş yapılır.

Açılan ekranda adayın T.C. kimlik numarası ile ÖSYM aday işlemleri şifresi ilgili alanlara yazılır.

Doğrulama adımı tamamlandıktan sonra adayın kazandığı üniversite ve program bilgisi ekranda listelenir.

ÜNİVERSİTE EK KONTENJAN YERLEŞTİRMELERİNDE HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Merkezi değerlendirme aşamasında ÖSYM tarafından gözetilen temel yerleştirme kuralları şunlardır:

İlk genel yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar, ek yerleştirme haklarından faydalanamaz.

Tercih edilen ön lisans veya lisans programında adayın elde ettiği YKS puanı, o programın genel yerleştirmede oluşan taban puan sınırının altında olamaz.

Yerleştirme ve kayıt süreçleri bittikten sonra açık kalan kontenjanlar için üniversiteler şahsi başvurularla ön kayıt usulü öğrenci kabul edemez.