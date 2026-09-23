Milyonlarca genci yakından ilgilendiren yükseköğretim affı uygulaması, geçmişte eğitim hakkı yarıda kalan veya üniversiteye yerleşmesine rağmen resmi işlemlerini yürütemeyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Şartları sağlayan öğrenciler, ilgili kurumlara başvurarak akademik hayatlarına kaldıkları yerden devam etme imkânı bulacak.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yükseköğrenimlerine geri dönmek isteyen adayların resmi işlemlerini en geç 9 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları şart koşuldu. YÖK, yasanın genel hatlarını belirledikten sonra başvuru toplama ve değerlendirme aşamasını doğrudan üniversitelerin yetkisine bıraktı. Bu sebeple müracaat şekilleri kurumdan kuruma farklılık gösterebilmektedir. Kimi üniversiteler fiziki evrak teslimini zorunlu tutarken, kimileri ise başvuruları tamamen dijital ortamdan kabul etmektedir.

2026 YKS'Yİ KAZANIP KAYIT OLMAYANLAR KAPSAMDA MI?

Yeni düzenleme, bilhassa bu seneki sınav sonuçlarıyla bir yükseköğretim programına hak kazanan fakat çeşitli mazeretlerle kaydını donduran veya yapamayan kitleyi de sisteme dâhil etti. Buna ek olarak, 9 Aralık 2026 gününden evvel şahsi talebiyle okuldan kaydını sildiren bireyler de yasal haklardan eksiksiz faydalanabilecek.

AFTAN YARARLANAMAYACAK KİŞİLER VE İSTİSNAİ SUÇLAR

Kanun koyucu, akademik barışın ve üniversite güvenliğinin korunması amacıyla belirli suç profillerini af şemsiyesinin dışında tuttu. Aşağıdaki gerekçelerden biriyle ilişiği kesilenler geri dönüş hakkı talep edemeyecek:

Çocuk istismarı, cinsel saldırı, işkence, eziyet ve kasten adam öldürme gibi ağır cürümlerden ceza alanlar.

Terör bağlantılı eylemlere ve oluşumlara karışanlar. Yemekteyiz Betül kimdir, ne iş yapıyor? Instagram hesabı İçeriği Görüntüle

Uyarıcı veya uyuşturucu nitelikteki maddelerin ticaretini, üretimini yapanlar.

Üniversiteye sahte evrak sunarak veya hukuka aykırı yollarla haksız kayıt yaptırdığı tespit edilenler.

BÖLÜMÜ KAPANANLAR VE ÇİFT ANADAL ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU

Okudukları programın öğrenci alımı durdurulmuş veya bölüm tamamen kapatılmışsa, yasaya göre bu durumdaki kişiler mağdur edilmeyecek. İkinci öğretim programı kapanan öğrenciler, doğrudan ilgili bölümün birinci öğretim sınıflarında ders başı yapacak. Bölümü tamamen tarih olanlar ise, üniversiteye ilk girdikleri seneki taban puanlarını karşılamaları koşuluyla eşdeğer bir bölüme aktarılabilecek.

Ayrıca, çift anadal programında okurken asıl bölümden atıldığı için ikinci dalı düşenler veya asıl bölümden mezun olup çift anadalla ilişiği kesilenler de yeni düzenleme sayesinde okullarına tekrar dönebilecek.

YATAY GEÇİŞ HAKKI VE GEÇMİŞ DÖNEM HARÇ ÜCRETLERİ

Af yasasıyla sisteme yeniden dâhil olanlar, sınava girdikleri yılın puanı yetiyorsa farklı bir diploma programına veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yapabilecek. Örgün öğretime yönelik söz konusu geçişler 2026-2027 akademik takvimi içerisinde işleme alınacak. Ek olarak adaylar; İstanbul, Atatürk, Ankara ve Anadolu üniversitelerinin bünyesindeki açıköğretim alternatiflerine de geçiş hakkı elde edecek.

Maddi hususlarda ise öğrencilere büyük bir kolaylık sağlandı. Geri dönenlerden, okuldan uzak kaldıkları eski yıllara ait herhangi bir harç veya öğrenim katkı payı talep edilmeyecek. Sadece güncel 2026-2027 dönemine ait yasal ödemeler tahsil edilecek. Ayrıca bu öğrencilerin azami eğitim süreleri, afla beraber yapılan yeni kayıt tarihi itibarıyla sıfırdan hesaplanmaya başlayacak. Öğrencilerin geçmişte verip geçtiği derslerin intibakı ise üniversite kurullarınca karara bağlanacak.