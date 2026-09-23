Başkalarının Hayatı dizisi setleri, İstanbul'un tarihi dokusunu modern metropol hayatıyla buluşturan seçkin semtlerinde kuruldu. Yönetmen ekibi, hikayenin dramatik yapısını yansıtmak adına kentin hem nostaljik sokaklarını hem de lüks mekanlarını kadraja almayı seçti.

Oyuncuların performansı kadar sahnelerin geçtiği mekanlar da seyircinin merakını kamçıladı. Şehrin büyüleyici manzaraları diziye ayrı bir soluk kattı.

Başkalarının Hayatı nerede çekiliyor?

Başkalarının Hayatı dizisi, İstanbul'un köklü semtlerinde, ağırlıklı olarak Beykoz dizi platoları ile Balat, Üsküdar ve Galata sokaklarında çekiliyor. Kamera arkası ekibi, metropolün iki yakasını da içine alan dinamik bir rota izliyor.

Tarihi yarımadanın taş sokakları ile Boğaz hattı çekimlerde sık sık arka planı süslüyor. Mekanlar hikayenin ruhunu doğrudan yansıtıyor.

Tarihi sokaklar ve Boğaz hattındaki sahneler

Haliç kıyısındaki Balat semti, nostaljik atmosferi ve rengarenk binalarıyla dizinin duygusal sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Karşı kıyıda ise Üsküdar'ın kadim meydanları ve sahil şeridi karakterlerin iç dünyasındaki fırtınalara eşlik ediyor.

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Metropolün ışıltılı yüzünü göstermek için Nişantaşı ve Beşiktaş caddeleri de çekim planına dahil edildi. Ekip semtler arasında mekik dokuyor.

Beykoz platoları ve iç mekan çekimleri

Karakterlerin aile yaşantısını aktaran konak ve ev sahneleri için Beykoz Kundura bünyesindeki devasa platolar hazırlandı. Gerçeğini aratmayan stüdyo ortamı, yönetmenin sahne trafiğini rahatça yönetmesine zemin hazırladı.

Kamera arkasında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Zorlu çekim takvimine rağmen oyuncular ve teknik ekip, kentin dört bir yanına yayılan setlerde ter dökmeyi sürdürüyor.