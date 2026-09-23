Editör Hakkında

Serhat Ramay, Medyanotu ve SüperHaber'de kurucu genel yayın yönetmeni olarak yayın politikalarını belirledi, haber masasını ve editöryal ekipleri yönetti. Eurosport Türkiye'de ise kıdemli editör olarak analiz, özel haber ve röportajlar hazırladı. Ayrıca siyasi partilere danışmanlık yaptı.