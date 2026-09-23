ABİ dizisi final mi yapıyor sorusu, 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelen son bölümün reyting karnesiyle kesin bir cevaba kavuştu. Salı akşamları yaşanan çetin reyting savaşında hedeflenen izlenme oranlarına ulaşamayan yapım için veda kararı alındı. Ekran ömrü kısa sürdü.
İlk sezonu 18 bölüm süren dizi, yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Hikayeye katılan yeni isimler de reyting düşüşünü durdurmaya yetmedi.
ABİ dizisi kaçıncı bölümde bitecek ve final kararı neden alındı?
ABİ dizisi, 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelen bölümün ardından alınan erken final kararıyla ikinci sezonun 5. bölümünde, yani toplamda 23. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Yapım, 6 Ekim 2026 Salı akşamı ekrana gelecek 23. bölümüyle izleyicisine son kez merhaba diyecek. Veda takvimi işlemeye başladı.
Erken final kararının arkasında yatan temel etken, haftalık izlenme oranlarının beklentilerin gerisinde kalması oldu. Yüksek bütçeli yapımın reklam gelirleri maliyeti karşılamayınca kanal yönetimi düğmeye bastı.
Salı akşamı reyting yarışında acımasız rekabet tablosu
|Kategori
|ABİ Reytingi
|Sıralama
|Total
|3,32
|4. Sıra
|AB Grubu
|2,42
|7. Sıra
|ABC1
|3,07
|6. Sıra
|Final Bölümü
|2. Sezon 5. Bölüm
|Toplam 23. Bölüm
|Final Tarihi
|6 Ekim 2026 Salı
|ATV Ekranı
Salı akşamları ekrana gelen güçlü rakipler karşısında zorlanan dizi, özellikle AB grubunda ciddi irtifa kaybı yaşadı. Zirve mücadelesi çetin geçti.
Kanal yönetimi, maliyet dengesini korumak adına ilk üçe giremeyen projede erken final opsiyonunu devreye soktu. Karar ekibe resmi olarak iletildi.
Karadayı efsanesinden 11 yıl sonra gelen veda
Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel, televizyon tarihine geçen Karadayı projesinden 11 yıl sonra bu yapımla aynı sette buluşmuştu. Bergüzar Korel'in ikinci sezonda Leyla rolüyle katılması büyük heyecan uyandırdı. Beklenen sıçrama ne yazık ki gelmedi.
İki ünlü ismin ekran uyumu bile reyting kaybının önüne geçemedi. Başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde son sahnelerini çekerek sete veda edecek.