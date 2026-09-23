Sevdan Bir Ateş oyuncuları, Kapadokya'da kurulan platoda bir araya gelerek televizyon dünyasındaki rekabete katıldı. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolleri paylaştığı dizi, yarım kalan bir aşkın perde arkasını anlatıyor.

Yedi yıl önceki kayboluşun ardından yolları yeniden kesişen iki ailenin mücadelesi ekrana taşınıyor. Kozaklı Konağı'nda yaşanan sırlar ve gizli hesaplaşmalar her bölümde tansiyonu artırıyor.

Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu nedir?

Sevdan Bir Ateş dizisi, düğünleri yarım kalan Mirza Kozaklı ile Leyla Kızılırmak'ın yıllar sonra Kapadokya'da yeniden kesişen fırtınalı hayatlarını konu alıyor. Kızı Hüma için ayakta kalmaya çalışan Leyla'nın dönüşü, iki köklü aile arasındaki tüm dengeleri altüst ediyor.

İntikam ve tutkunun iç içe geçtiği hikayede sırlar gün yüzüne çıkıyor. Düğün gecesi yaşanan karanlık olaylar aydınlandıkça konaktaki gerilim tırmanıyor.

Kozaklı ve Kızılırmak ailelerinin başrol isimleri

Dizinin erkek başrolünü üstlenen Murat Ünalmış, adaletli ve ilkeli Mirza Kozaklı karakterini canlandırıyor. Kadın başrolde ise kızı için savaşan Leyla Kızılırmak rolüyle Özge Özacar izleyici karşısına çıkıyor.

Kadroda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli ve Sezin Bozacı gibi deneyimli isimler bulunuyor. Oyuncular, Kapadokya'nın sert atmosferinde geçen dramı başarılı performanslarla aktarıyor.

Sevdan Bir Ateş dizisi oyuncu kadrosu ve karakter dağılımı

Karakterlerin çatışması hikayeyi sürüklüyor. Travma sonucu susan küçük Hüma ile kuralcı Vuslat Hanım çatışmanın merkezinde duruyor.

Oyuncu Karakter Rol Murat Ünalmış Mirza Kozaklı Ailenin reisi Özge Özacar Leyla Kızılırmak Mücadeleci anne Gökçe Eyüboğlu Mihre Kozaklı Duygusal kardeş Sitare Akbaş Destan Kızılırmak Hırslı üvey kardeş Yeşim Gül Vuslat Kozaklı Otoriter aile büyüğü Beyza Karabacak Hüma Suskun küçük kız

Kadrodaki İsmail Hakkı, Hande Canpolat ve Beyti Engin kritik roller üstleniyor. Ekip, çekim maratonunu Kapadokya'da aralıksız sürdürüyor.