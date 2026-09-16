Ailesi ile vicdanı arasında sıkışıp kalan fedakâr bir anneyi canlandıran oyuncunun kimliği, dizi severlerin arama motorlarında en çok sorguladığı konular arasına girdi. Karakterin sergilediği merhametli tavır ve çocuklarına duyduğu derin sevgi, ekran başındakileri derinden etkiledi.

Yıllar sonra memleketine dönen ağabeyi Mirza ile annesi Vuslat arasındaki sert hesaplaşmada denge unsuru olmaya çalışan genç kadının gerçek hikâyesi gün yüzüne çıktı.

Sevdan Bir Ateş dizisinde Mihre kimdir?

Sevdan Bir Ateş dizisindeki Mihre Kozaklı karakterine tecrübeli oyuncu Gökçe Eyüboğlu hayat veriyor. Mihre; annesi Vuslat'ın katı ve acımasız kurallarına inat, merhametinden taviz vermeyen, ailesinin dağılmasını engellemek için canını dişine takan iki çocuk annesi bir kadın olarak olayların merkezinde duruyor.

Fırtına kapıyı çaldı.

Görünüşteki sakin ve kırılgan yapısının ardında sevdiklerini korumak için her türlü zorluğu göğüsleyen çelikten bir irade barındırıyor. Mirza'nın intikam ateşiyle tutuştuğu konakta masumiyeti savunan tek sığınak vazifesi görüyor.

Gökçe Eyüboğlu kimdir, hangi yapımlarla tanındı?

1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gökçe Eyüboğlu, lisans eğitiminin ardından oyunculuk tutkusunun peşinden giderek Akademi 35,5 Sanat Evi bünyesinde sahne sanatları ve diksiyon eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk adımlarını bağımsız projelerle atan sanatçı, tiyatro sahnelerinde pişirdiği yeteneğiyle kısa sürede yapımcıların radarına girdi.

İzleyici ekrana kilitlendi.

Geniş kitlelerin hafızasına kazınması ise reyting rekorları kıran Kadın dizisindeki unutulmaz Ceyda performansı sayesinde gerçekleşti. Canlandırdığı her karaktere kattığı samimi dokunuş, ona televizyon dünyasında saygın bir yer kazandırdı.

Alan Bilgi Tam Adı Gökçe Eyüboğlu Doğum Tarihi ve Yeri 1 Ağustos 1983, İstanbul Eğitimi Akademi 35,5 Sanat Evi Dizideki Rolü Mihre Kozaklı Yayın Kanalı Show TV

Ekran yolculuğu ve hayat verdiği karakterler

Kariyeri boyunca Evlilik Hakkında Her Şey, Zümrüdüanka ve son olarak dijital platformda ses getiren Ben Leman projeleriyle ustalığını sergiledi. Canlandırdığı zıt karakterlerle dram türündeki rüştünü her defasında ispatladı.

Kozaklı konağında sırlar dökülüyor.

Şimdi ise Murat Ünalmış ve Özge Özacar ile başrolleri paylaştığı Sevdan Bir Ateş ekibinde Mihre rolüyle izleyicinin kalbine dokunmaya devam ediyor.